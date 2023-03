Izegemse Warmte brengt 10.000 euro op voor De Stamper en Samugam

Eind vorig jaar organiseerde Marnix Duhamel opnieuw een aantal activiteiten met de werkgroep Izegemse Warmte. Zo was er een wijnverkoop, Warmste Vrijdag en de steun van de trouwe sponsors. Ze haalden zo een mooie 10.000 euro op en dat overhandigden ze deze week aan hun twee goede doelen. De Stamper en Samugam kregen allebei een mooie cheque van 5.000 euro. Beide verenigingen waren heel dankbaar. Bij De Stamper kunnen ze al hun mensen een maand van eten voorzien met het bedrag en Samugam spaart voor een busje om de kinderen naar school te brengen. Op 14 oktober van dit jaar plant Izegemse Warmte opnieuw een eerste activiteit met hun Soirée Française in ’t Sok. Op 8 december is het tijd voor hun tweede editie van Warmste Vrijdag in Molenwiek. (MV/foto FM)