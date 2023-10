Izegemse vrienden Mariline en Arne zamelen met wandeltocht ruim 4.000 euro in voor Kiekafobee

Vrienden Mariline Kyndt en Arne Margodt uit Izegem hebben hun wandeltocht voor het goede doel van Izegem naar Nieuwpoort met succes afgelegd. Ze deden ongeveer elf uur over de 60 kilometer lange tocht en konden daarmee een mooi bedrag voor de vzw Kiekafobee inzamelen.

Kiekafobee is een organisatie die gezinnen met zieke kinderen een zorgeloze vakantie aan zee wil schenken. Arne en Mariline hadden dat goede doel in gedachten toen hun sportieve uitdaging naar zee vorm begon te krijgen. Zondag was het zover en konden ze onder een stralende zon naar zee stappen.

“We begonnen om 6 uur aan onze uitdaging, stapten aan een gemiddeld tempo van zes kilometer per uur en dat verliep vrij goed”, vertelt Mariline. “Ik heb een paar blaren en kreeg in de streek van Pervijze een klein dipje, maar na even uit te rusten, kon ik met wat doorbijten de laatste tien kilometer naar Nieuwpoort afleggen. Rond de middag konden we even rusten in Handzame, waar iemand van de vzw een heerlijke maaltijd voor ons had bereid.”

Mooi bedrag

Eens aangekomen in Nieuwpoort kon het duo het ingezamelde bedrag bekend maken. “Toen was dat 4.422 euro, maar ondertussen is er nog wat geld bij gekomen en zitten we aan een mooi bedrag van 4.617 euro dat we aan Kiekafobee kunnen schenken. We zijn zeer tevreden met het resultaat en ook de vzw is in de wolken. We dachten op voorhand iets van 1.500 euro te kunnen inzamelen, dus dit overtreft onze verwachtingen. Wie dat wil kan overigens nog steeds een gift storten op het rekeningnummer BE69 7512 0498 4278”, besluit Mariline.