Izegemse Krekelzwemmers organiseren voor eerst sinds corona opnieuw Krekel Open Bad: “Zelfs Duitse clubs komen naar ons”

Bij IKZ kijken ze uit naar een zomer vol zwemplezier. Voor de eerste keer sinds corona organiseert de club opnieuw de Krekel Open Bad wedstrijd. Een wedstrijd in het buitenbad met internationale belangstelling. Bovendien trekken 20 zwemmers van IKZ naar Bulgarije om er een stage af te werken.

“De komende weken hebben we een vol programma bij IKZ”, vertelt Roos Plovie, Secretaris EFC-IKZ. “Eerst op onze agenda komt de Krekel Open Bad wedstrijd die doorgaat op zaterdag 25 juni 2022. De enige wedstrijd van ‘ons eigen huis’ en meteen een specialere wedstrijd. De wedstrijd gaat door in het buitenbad van sportcentrum De Krekel. Een unicum in het huidige zwemlandschap waar zelfs Duitse clubs op af komen. Bovendien is het de eerste keer sinds corona dat we deze wedstrijd organiseren en we moeten allen volmondig toegeven dat we er zeer veel zin in hebben. Kom zeker eens een kijkje nemen en de sfeer opsnuiven want je voelt er altijd al de vakantiestemming hangen.”

“Enkele dagen later, op woensdag 29 juni, trekken 20 zwemmers van zwemclub IKZ samen met 20 zwemmers van zwemclub ZTB (Meulebeke) samen naar Varna, Bulgarije waar ze een stage afwerken ter voorbereiding van de grote zomerkampioenschappen zoals het zomercriterium, het Belgisch Jeugdkampioenschap en het Belgisch Kampioenschap. We zijn ervan overtuigd dat de stage voor alle zwemmers een meerwaarde zal betekenen in hun zwemcarrière maar dat daar ook hechte vriendschappen zullen ontstaan.”

“Als onze zwemmers op 12 juni terugkeren, werken ze de laatste trainingsuren en meters af met focus op het Zomercriterium, het Belgisch Jeugdkampioenschap en het Belgisch Kampioenschap.” (RV)