Izegemse digitale historische schatkamer bijzonder populair

Met ongeveer 1.100 registraties om de virtuele leeszaal van het Izegemse stadsarchief te raadplegen blijkt de digitale historische schatkamer bijzonder populair. “Tot een flink stuk in de achttiende eeuw kunnen geïnteresseerden teruggaan om informatie over de familiegeschiedenis op te zoeken”, zegt schepen van Archief Kurt Himpe.

“De digitale dienstverlening van het stadsarchief en de investering in de digitalisering van tienduizenden geboorte-, overlijdens- en huwelijksakten worden blijkbaar gesmaakt en raakt meer en meer bekend”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Genealogie is populair en dat blijkt ook duidelijk door de aanmeldingen om toegang te krijgen tot het online systeem.”

24 uur op 24 uur raadpleegbaar

Met het online platform is het archief 24 uur op 24 uur raadpleegbaar en kunnen geboorte-, huwelijks-, overlijdensakten en wijzigingen die openbaar zijn gratis geconsulteerd worden. “Het systeem is zeer gebruiksvriendelijk en met geïntegreerde zoekfuncties is er snel een resultaat. De gebruiker kan de aktes gemakkelijk printen of bewaren en kan zelfs een dossier aanleggen zodat er niet telkens opnieuw moet gezocht worden”, aldus Himpe.

“De investering voor de digitalisering van deze historische akten is belangrijk omdat er bij het raadplegen geen kans meer is op beschadiging van de originele documenten”, zegt coördinator van het intergemeentelijk archiefteam Midwest Karen Derycke. “Hierdoor krijgen de dienst burgerlijke stand en de archiefdienst zelf minder aanvragen te verwerken en kunnen geïnteresseerden van thuis uit opzoekingswerk doen. Laagdrempelig, niet gebonden aan de openingsuren van het stadhuis en zonder tussenpersoon. En dat is net de bijzondere meerwaarde van de virtuele leeszaal. Er werd dit jaar trouwens ook geïnvesteerd in de restauratie van de eeuwenoude boeken in het stadsarchief, indexen uit de periode 1847 tot 1931. Door de digitalisering zullen deze eeuwenoude documenten nog slechts sporadisch manueel geraadpleegd worden. Het blijft belangrijk dat dergelijke documenten goed bewaard blijven.”