Izegemse dames organiseren voor het eerst Bère Preus in Life Danscenter: “Meteen al 90 standhouders”

Annelies Van de Vyver en Margot Behaeghe maken zich op voor de allereerste versie van Bère Preus op 11 en 12 november. De dames verwelkomen liefst meer dan 90 standhouders in Life Danscenter in de Lodewijk de Raetlaan 2. Die komen allemaal met hun eigen, originele spullen, een ideale aanloop naar de kerstdagen.

Margot Behaeghe is onthaalmedewerkster van stad Izegem, maar richtte daarnaast ook Letter Atelier op. Annelies Van de Vyver komt uit Emelgem en is de drijvende kracht achter Il Filo Rosso. De twee dames waren vroeger vaste gasten op Zelvegemakt in De Leest. Die beurs kende haar laatste editie in 2019 en Margot en Annelies voelden dat het tijd werd voor een waardig alternatief.

“Zelvegemakt was een heel fijn evenement en een ideaal moment om andere hobbyisten te ontmoeten. Er kwam ook telkens een mooi publiek naar de standen kijken en dat is natuurlijk heel leuk”, beginnen de twee. “Toen na de coronaperiode bleek dat er geen vervolg zou komen, hoorden wij dat heel veel mensen dat bijzonder jammer vonden.”

Onverhoopt succes

Het plan van Margot en Annelies kreeg langzaamaan vorm en intussen zijn de dames bijna helemaal klaar om hun eerste versie van Bère Preus te laten plaatsvinden. “We kozen voor Life Danscenter als uitvalsbasis. Daar hebben we wat meer plaats en vinden alle standhouders makkelijk een plaatsje. We zijn heel blij dat Dieter Vandeputte en Davy Desloovere het zagen zitten om ons te verwelkomen in hun danscenter, de beurs past helemaal in hun mooie gebouw.”

De dames lanceerden in het voorjaar al een oproep voor hun beurs op diverse kanalen. “De respons die we kregen is ongelofelijk. Dat hadden we nooit kunnen denken. Nu nog krijgen we dagelijks aanvragen van mensen die een plekje op de beurs willen. We hebben al 90 standhouders, maar er staan ook al heel wat mensen op de wachtlijst. We hopen dat we iedereen een plekje kunnen geven door nog wat te schuiven en te puzzelen, maar we zien wel. Het wordt sowieso een beurs met ruim 90 standhouders en die zijn niet allemaal uit de streek”, glundert Annelies.

Ruim assortiment

“Er zijn mensen die van andere provincies en zelfs uit Nederland komen om hier bij Life op onze beurs te staan. Dat hadden we nooit gedacht.”

“Het is overduidelijk dat er nood was aan een dergelijk evenement voor creatieve geesten. Alle standhouders komen met eigengemaakte producten. We kozen er bewust voor om bijvoorbeeld geen Tupperware of Mylène op onze beurs te plaatsen. Er zal echt een heel mooi assortiment zijn, dat kan ook niet anders met zoveel standhouders. Er zijn mensen die met handgemaakte kaarten komen, maar er zullen ook juwelen, zelfgemaakte kaartjes en beren zijn bijvoorbeeld. Iedereen zal wel iets vinden dat hij of zij leuk vindt”, klinkt het. “We voorzien daarnaast workshops tijdens het weekend waar mensen op voorhand kunnen voor inschrijven. Zo is er bijvoorbeeld een workshop kerstballen vilten van Lab152 en komt Sjo-Bizz langs met toffe workshops voor de kinderen. Meer info daarover vind je op onze Facebookpagina. Op diezelfde pagina vind je trouwens alle standhouders zodat je op voorhand al kan kijken wat je allemaal kan verwachten.”

“Er is duidelijk nood aan een beurs voor creatieve geesten”

Uiteraard hebben de dames ook aan een hapje en een drankje gedacht. “Er zullen verschillende foodtrucks zijn om de honger te stillen en het café in Life is ook doorlopend open. We hopen er echt een gezellig event van te maken.”

Margot en Annelies hebben al heel wat uren voorbereid aan de beurs. “Als we kunnen spreken van een succesvolle editie dit jaar, dan sluiten we een vervolg zeker niet uit. Het zou mooi zijn om dit elk jaar te kunnen doen, maar dat zien we dan wel weer. We zorgen eerst dat dit jaar goed voorbereid is en hopen dat iedereen – zowel standhouders als publiek – met een goed gevoel huiswaarts kan keren.” (MV)