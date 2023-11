Izegemse bibliotheek zoekt opnieuw adoptieramen voor weesgedichten

Naar aanleiding van de Poëzieweek 2024 gaat de Izegemse bibliotheek voor de tweede keer voor zestig weesgedichten op zoek naar adoptieramen. “De vorige editie was een bijzonder groot succes en dus twijfelden we niet om voor een tweede editie te gaan”, zegt schepen van Bibliotheek Kurt Himpe.

“Er worden weer vijftig gedichten aangeboden, aangevuld met tien gedichten van de Izegemse stadsdichter Benjamin Sercu. De vijftig gedichten, waarvan 25 gedichten voor volwassenen en deze keer ook 25 gedichten voor kinderen, zijn poëtische creaties van bekende en nog te ontdekken dichters”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe. “Door gedichten in het Izegemse straatbeeld willen we poëzie in de kijker zetten.”

“Bepaalde gedichten van de vorige editie werden zo gesmaakt dat ze nog altijd op ramen te lezen zijn”

“Bij de vorige editie was er geen enkel probleem om voldoende adoptieramen te vinden en bepaalde gedichten werden zo gesmaakt dat ze nog altijd op ramen te lezen zijn in onze stad”, zegt Kurt Himpe.

“Vanaf woensdag 13 december om 10 uur kan iedere Izegemnaar via de website https://weesgedichten.be door de bibliotheek geselecteerde gedichten kiezen”, zegt bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Het enige wat je nodig hebt, is een proper raam op een benedenverdieping aan de straatkant en affectie voor het gedicht van jouw keuze. De gedichten worden door een team vrijwilligers en leerlingen van de Kunstacademie Art’Iz met speciaal voor dit doel ontwikkelde en volkomen afwasbare stiften aangebracht.”

“De actie kost de deelnemer niets, maar draagt bij aan de ziel van de Poëzieweek. Bovendien geeft een weesgedicht jouw woning en bij uitbreiding de straat en de stad een mooie poëtische uitstraling”, aldus Nicolas Cappelle. “Met het project #Weesgedichten slaan tientallen bibliotheken de handen in mekaar om Vlaanderen om te toveren tot één grote poëziebundel.”