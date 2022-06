Izegemse bib zet foto’s uit coronaperiode te kijk

Tijdens de zomermaanden organiseert de Izegemse bibliotheek een gelegenheidstentoonstelling met foto’s uit de coronaperiode. “De foto’s werden genomen door Lucien Vandenbroucke die de vorige periode op een originele manier op de gevoelige plaat legde”, zegt schepen van Bibliotheek en Archief Kurt Himpe.

“Twee jaar geleden lanceerde het Izegemse stadsarchief een oproep om foto’s in te sturen om de coronaperiode vast te leggen. Die oproep viel niet in dovemansoren en leverde ongeveer 200 inzendingen op”, verduidelijkt schepen Kurt Himpe.

“Ook Lucien Vandenbroucke, die vorig jaar de publieksprijs van National Geographic in de categorie Landschap won, maakte een hele reeks foto’s en in samenspraak met de fotograaf werden enkele passende foto’s geselecteerd voor een gelegenheidstentoonstelling in de Izegemse bibliotheek”, aldus bibliothecaris Nicolas Cappelle. “Een origineel initiatief en een eerste concrete samenwerking tussen het Izegemse stadsarchief en de bibliotheek.”

Leerlingen ARt’Iz

In juli en augustus kan in de bibliotheek ook een tentoonstelling met werken van de leerlingen van de Kunstacademie Art’Iz bezocht worden. “Leerlingen gingen aan de slag met onder andere verf, mixed media en collages over hun favoriete boek. Ook heel wat deelnemers van de Izegemse Leesjury en kinderen die de bibliotheek bezoeken maakten een schilderij of een tekening die inhoudelijk aansluit met een boek dat ze lazen. Beide tentoonstellingen kunnen gratis bezocht worden tijdens de openingsuren van de bibliotheek”, besluit Nicolas Cappelle.