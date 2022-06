Izegemse Batjes boordevol nieuwigheden van vrijdag 17 tot en met zondag 19 juni

Het moesten in 2020 al Batjes in nieuwe stijl worden, maar we hebben er twee jaar langer op moeten wachten om te zien hoe de vernieuwing zich zal doorzetten. De braderie is al meer dan een halve eeuw oud en was allicht ook aan een opfrissing toe. Wij zetten hier alle nieuwe aspecten even op een rij.

1. Lusvormig parcours

Misschien wel de meest ingrijpende verandering is het parcours. De jongste edities begon het ook steeds meer op te vallen dat in bepaalde straten lege plaatsen ontstaan waren. Bijvoorbeeld in het stuk Roeselaarsestraat van de Heilig Hartkerk naar Roeselare toe, kon men dit nog moeilijk verhullen. In vergelijking met enkele decennia geleden zijn ook daar een pak minder handelaars en omdat dit ook om een stukje doodlopend stuk parcours ging, werd het door sommige Batjesgangers links gelaten.

Eigenlijk wordt met het parcours nu een grote lus gemaakt. Als we daarbij starten aan de Heilig Hartkerk, gaat het via de Roeselaarsestraat naar de Markstraat, over de Grote Markt, Korenmarkt en Melkmarkt, zo weer naar de Kruisstraat en de Heilig Hartkerk.

Daarbij kun je over de Wijngaardparking, waar dit jaar de optredens van Stekelorum zullen plaatsvinden. Binnen dat parcours kunnen ook nog de Nieuwstraat en de Wijngaardstraat opgevuld worden.

2. Eerste concessie

Voor het eerst wordt ook gewerkt met een concessie. Daarbij wordt het hele kernwinkelgebied in concessie gegeven aan Unizo en wordt de exploitatie van het gebied dus uit handen gegeven aan de ondernemersorganisatie. Let wel: alle gemaakte afspraken, zoals terrasvergunningen voor de horeca, blijven bestaan. Een weekend lang zet Unizo dus de lijnen uit. Daar komen uiteraard rechten, maar ook plichten bij kijken.

3. Markt zonder auto’s

Geen Izegems autosalon meer op de Grote Markt. Sinds jaar en dag hadden de Izegemse autohandelaars daar hun stek. Alle merken dongen er naar de gunst van de Batjesklant, met bijhorende kortingen. Het lijkt voor een buitenstaander misschien absurd, want naar de Batjes gaan en met een auto terugkeren of toch de ondertekende aankoopovereenkomst lijkt niet te rijmen. De garagisten bevestigen dat ze er ieder jaar heel wat wagens verkochten. De Grote Markt is dan ook het centrale punt van de Batjes, maar die stek moeten de garagisten nu afstaan. Zij worden verspreid over de straten.

4. Animatie voor cafés

Geen garagisten meer op de Grote Markt, maar wel een podium dat bol staat van optredens. Het grote openingsfeest (meer details over de animatie lees je op pagina 16) moet op vrijdagavond al meteen de toon zetten.

Een weekend lang blijft de Grote Markt dan ook het centrum van de (kinder)animatie. Dat moet dan op zijn beurt goed zijn voor de horecazaken op de markt, die een rustplaats kunnen bieden aan de ouders die hun spelende kinderen vanop het terras in de gaten kunnen houden.

5. Veiligheidsplan

Voor het eerst is een bijna 50 pagina’s tellend veiligheidsplan (meer details hierover op pagina 5) uitgeschreven. Van de verdwaalbandjes voor kinderen, de evacuatieroutes bij grote calamiteiten of de stewards die postvatten op cruciale plekken: alles staat op papier en is doorgenomen met de veiligheids- en stadsdiensten.

6. Festivalparking

We benoemen het hier nu spreekwoordelijk als het Wijngaardfestival, maar na vele jaren op het einde van de Roeselaarsestraat stelt David Autoparts Stekelorum zijn podium op op de Wijngaardparking. Plaats zat daar en drie dagen lang zullen tal van artiesten er het beste van zichzelf geven. Dit kan natuurlijk ook een nieuwe trekpleister worden, te meer het festival bereikbaar is van langs de Wijngaard- en de Kruisstraat. David Stekelorum opent er ook een Aribabar, genoemd naar het gelijknamige café dat hij in de Sint-Pietersstraat runt.

7. Online inschrijvingen

Dit jaar moest iedere standhouder zich ook online inschrijven, waardoor die inschrijvingen ook uniformer verliepen. Toch zijn het nog de straatverantwoordelijken die helpen de standen in te tekenen in de respectieve straten.

Normaliter lopen de inschrijvingen tot 30 mei, maar die termijn werd verlengd. Je ziet dat heel wat mensen nog in laatste instantie beslissen. Dat heeft ook veel met de weersvoorspellingen te maken natuurlijk.