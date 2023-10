Izegems stadsarchief krijgt op YOUCA-dag hulp van studenten

Voor wat jeugdig enthousiasme moest je donderdag in het stadsarchief van Izegem zijn. Studenten Arne Tack (16) en Maxime Bogaert (17) kwamen er in het kader van de YOUCA-dag mee krantenartikels fotograferen en archiveren.

Tijdens de YOUCA-dag gaan jongeren een dag aan de slag bij een bedrijf, organisatie of overheidsdienst. Het geld dat ze daarmee verdienen schenken ze aan het goede doel. In Izegem waagden Arne, die studeert aan Regina Pacis in Tielt, en Maxime, student aan Prizma Campus College, hun kans. “Als rasechte Izegemnaar hoor ik vaak over borstels en schoenen, maar het ander erfgoed was me onbekend en dus besloot ik me een dag in het stadsarchief onder te dompelen”, aldus Maxime. “Ik fotografeerde oude krantenartikels om te ze te digitaliseren. Dit met het oog op een tentoonstelling van heemkring Ten Mandere over het jaar 1974, dat volgend jaar precies een halve eeuw geleden zal zijn.” Arne hield alles wat Maxime fotografeerde netjes bij in een Excel-lijst. “Ook voor mij is dit een leuke ontdekking”, zegt hij. “Zo ontdekte ik al artikels over de voorbereidingen voor de bouw van de Centrumbrug in Izegem. Grappig, want tegenwoordig werken ze ook aan de brug.” Archivarissen Bart Blomme, Jacques Viaene en voorzitter Geert Vermeulen zagen dat het goed was. “Ze mogen nog komen helpen”, knipogen ze. “Hieruit vloeit mogelijk nog een samenwerking met een school, maar details volgen later.”