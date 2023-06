Izegems schepencollege kijkt uit naar het BK wielrennen in eigen stand: “Dit is ons grootste event ooit!”

Ook het Izegemse schepencollege leefde al lang toe naar hét event in hun stad. We legden burgemeester, schepen én de algemeen directeur enkel vraagjes voor, waaruit blijkt dat ook dat heel wat wielerbloed door de aderen stroomt.

1. Welke band met de wielersport? 2.Waar zul jee het BK bekijken? 3.Welke stand bezoek je zeker? 4.Wie is jouw BK-favoriet? 5.Wat betekent het BK voor de stad Izegem?

Burgemeester Bert Maertens: “Op de koppen lopen”

1. “Als tiener was ik superfan van Johan Museeuw en liep ik na zijn wereldtitel in 1996 gillend van geluk door ons huis. Nu wil ik nog steeds geen enkele voorjaarsklassieker missen.”

2. “Eerst ben ik aan de startzone, vervolgens ontvang ik enkele gasten in de aankomstzone en ‘s namiddags probeer ik zeker langs het parcours volop te genieten van de ongetwijfeld geweldige sfeer. En uiteraard ben ik van de partij tijdens de huldiging van de winnaars.”

3. “Ik doe mijn best om bij zo veel mogelijk verenigingen eens langs te gaan, al is het een illusie dat ik overal kan zijn op zo’n dag. Ik blijf bovenal verantwoordelijk voor de veiligheid van het evenement.”

4. “Bij de mannen een sprinter die makkelijk de Kemmelberg en Monteberg zal verteren. Van Aert komt dan uiteraard in beeld, maar ik denk eigenlijk dat Jasper Philipsen de grootste kans maakt. Al zou ik natuurlijk het liefst Izegemnaars Louis Blouwe, Tim Declercq of buurman Yves Lampaert op het hoogste schavotje zien. Bij de dames is Lotte Kopecky ongetwijfeld de te kloppen vrouw. Als het tot een massaspurt komt, dan kan onze Izegemse Marith Vanhove volgens mij zeker het podium rijden. Voor onze andere Izegemse renster, Justine Ghekiere, bevat het parcours allicht te weinig hellingen.”

5. “Het BK wielrennen is het grootste evenement in de geschiedenis van de stad. Tienduizenden mensen zullen naar Izegem afzakken om de renners en rensters toe te juichen en te genieten van de magnifieke volkse sfeer waar onze stad, onze inwoners, onze verenigingen en onze ondernemers zullen voor zorgen. Het wordt vast en zeker over de koppen lopen in Izegem, Emelgem en Kachtem.”

Schepen Caroline Maertens: “Ooit nog in de volgwagen gezeten”

1. “Mijn papa was een grote wielerliefhebber. Als kind volgden wij vele jaren de Tour de France. We reden dan met een mobilhome van locatie naar locatie om de renners te zien langs het parcours. Toen ik bij T-Interim werkte als office manager volgden wij de Vlaamse klassiekers met de volgwagens van teamleiders. De sfeer in die wagens is dan echt top.”

2. “Ik zal proberen een stuk van het parcours te wandelen en mij dan op het gepaste moment naar de aankomstzone te begeven.”

3. “Er zijn heel veel initiatieven langs het parcours. Allemaal doen zal moeilijk zijn. We zien wel waar we landen.”

4. “Mijn voorkeur gaat naar Tim Merlier. Ik gun het natuurlijk Justine Ghekiere, maar de concurrentie met Lotte Kopecky is sterk.”

5. “Het is een uniek gebeuren. Het is fijn dat heel wat Izegemnaren zich ten volle inzetten om er een fantastische dag van te maken.”

Schepen Kurt Himpe: “Sorry, maar Wout Van Aert is mijn favoriet”

1. “Mijn oom Hendrik Duyck was hevige fan van Patrick Sercu en bestuurslid van de Patrick Sercu Vrienden. Hij zorgde bijvoorbeeld jarenlang voor de inschrijvingen om met de Izegemse fans bijvoorbeeld naar de Gentse Zesdaagse in het Kuipke te gaan. Daardoor hebben we thuis een omvangrijk archief en heel wat unieke stukken over zijn roemrijke sportloopbaan. Het museum Koers in Roeselare toonde al interesse.”

2. “Uiteraard zal een bezoek aan de vipzone in de Ambachtenstraat niet ontbreken, maar tussendoor toch even proberen om de sfeer ook elders langs het parcours op te snuiven.”

3. “De Noord-Zuidraad en de Wereldwinkel slaan de handen in elkaar voor een stand op de hoek van de Burgemeester Vandenbogaerdelaan en de Sint-Tillostraat met hapjes en drankjes.”

4. “Hoewel ik chauvinistisch de Izegemse talenten een zeer warm hart toedraag, ben ik ook een grote fan van Wout van Aert.”

5. “Zo’n groot evenement is zeker een meerwaarde voor de naambekendheid van de stad. Het brengt niet alleen veel volk op de been, wat belangrijk is voor de horeca, maar de stad wordt tijdens een sportwedstrijd ook mooi in beeld gebracht, denken we maar aan Eperon d’Or tijdens de doortocht van de Ronde.”

Schepen Tom Verbeke: “Afsluiten op Kachtem Ommegang”

1. “Ik fiets meer zelf dan dat ik de wielersport volg. Als ik aan wielersport denk dan denk ik ook aan de vele ritten in de Ronde van Frankrijk die ik als jonge gast bekeek met mijn vader zaliger. Mooie momenten.”

2. “De voorstelling van de ploegen en de start wil ik zeker meemaken. Dan gaat het naar het vipdorp omdat we als schepencollege toch een aantal mensen hebben uitgenodigd. En eindigen zal ik in Kachtem doen waar het op dat moment Ommegang is.”

3. “De Verenigde Bar in Kachtem die uitgebaat wordt door verschillende Kachtemse verenigingen zal mij zeker zien, maar ook toneelgilde De Lanteern die een tent uitbaat langs de Kachtemstraat zal mij te zien krijgen.”

4. “Het gaat om de sport, ambiance en samenhorigheid. Wie dan uiteindelijk wint is voor mij van minder van belang. Zolang het maar iemand uit Izegem is…”

5. “De passage van de Ronde van Vlaanderen was spectaculair wat opkomst betrof en ik verwacht nog een veelvoud daarvan. Izegem zal een hele dag in beeld komen en dat is van onschatbare waarde. Het moet het eigen fietsgebruik van de Izegemnaren stimuleren, maar het is eveneens het startschot van een mooie zomer. Correctie: de geslaagde Batjes van vorige weekend zijn eigenlijk de echte aftrap geweest.”

Schepen Lisbet Bogaert: “Horeca en lokale handelaars kunnen zich profileren als de topondernemers die ze zijn”

1. “We hebben alvast ook veel opkomend talent bij onze jeugd met Wannes Descan, Kyano Cottignies en Zita Gheysens. Persoonlijk heb ik meer voeling met Justine Ghekiere en met de jeugd, omdat ik die mensen persoonlijk ken.”

2. “Ik volg het BK vanop de vip-locatie aan de aankomst.”

3. “Ik zal zeker ook eens goeiendag gaan zeggen in Kachtem gezien ik daar nu woon en zeker bij de supportersstand van Justine Ghekiere.”

4. “Favoriet: Justine natuurlijk! Bij de mannen hoop ik op mooie prestaties van Van Aert, Lampaert en Evenepoel.”

5. “We kunnen Izegem op de kaart zetten als evenementenstad waarbij onze horeca en lokale handelaars zich kunnen profileren als de topondernemers die ze zijn! We kunnen niet-Izegemnaars ook eens charmeren om onze stad ook te bezoeken.”

Schepen Ann Van Essche: “Vrienden komen op mijn oprit supporteren”

1. “Ik kijk graag naar de Ronde van Vlaanderen, de Tour…”

2. “Ik zal in de vipruimte de koers volgen. Gezien de koers voorbij mijn huis voorbij komt, kijken mijn vrienden van bij mij thuis op de parking en zien we elkaar bij de aankomst”

3. “Als Kachtemse en tijdens Kachtem Ommegang zal ik zeker nog eens langs gaan bij de Verenigde Bar op het Kachtemsplein.”

4. “Bij de heren Wout van Aert, bij de dames Justine Ghekiere.”

5. “Deze organisatie is een enorme meerwaarde voor onze stad: horeca, toerisme, bedrijven, winkels… Izegem wordt op de kaart gezet. Ook voor de burgers, omliggende gemeenten is dit een uitzonderlijke kans.”

Schepen Virginie Derumeaux: “Toch wel iets om ‘preus’ op te zijn”

1. “Als schepen van Sport en lid van Izegem Koers heb ik wel een connectie met sport en het organiseren van een wielerwedstrijd. De laatste maanden hebben we heel veel samengezeten met Flanders Classics en er komt toch heel veel bij kijken zeker naar veiligheid en mobiliteit toe. ”

2. “Ik zal al aanwezig zijn bij de start van de vrouwen op de markt om dan eens af te zakken naar het vipgebeuren om dan van daaruit de koers verder te volgen.”

3. “Sport is een bevoegdheid van mij maar ook jeugd dus ik zal proberen bij zoveel mogelijk sport- en jeugdverenigingen langs te gaan: KSA, Tribes, Mandel United, de handelbalclub,…”

4. “De topfavoriet voor mij is Remco Evenepoel. Voor de dames hoop ik dat onze Izegemse rensters hier toch ook hun stempel kunnen drukken.”

5. “Dat Izegem zoiets kan organiseren is toch wel om echt ‘preus’ op te zijn. Alle stadsdiensten hebben hier het beste van zichzelf gegeven.”

Algemeen directeur Anton Jacobus: “Mijn verstand zegt dat Philipsen wint”

1. “Zelf fiets ik graag en met veel plezier volg ik alle grote wedstrijden. Ik heb fijne jeugdherinneringen aan onze gezinsuitstappen naar Parijs-Roubaix, dat was altijd een hoogdag. En eindelijk hebben we nog eens een Belgische renner die in de grote rondes meedoet voor de prijzen.”

2. “Dat zal hoofdzakelijk de aankomstzone in de Ambachtenstraat worden. Maar ik ga zeker en vast ook een stuk van het parcours rondwandelen.”

3. “ Dat zal afhangen van hoe ver ik te voet geraak, maar de markt van Emelgem en die van Kachtem lijken me een must.”

4. “Bij de mannen zegt het hart Louis Blouwe of Yves Lampaert, maar het verstand zegt Jasper Philipsen. Bij de dames lijkt Kopecky een certitude, het parcours zal waarschijnlijk té vlak zijn voor Justine Ghekiere.”

5. “Het is een uitgelezen moment om Izegem als sport- en fietsstad in de kijker te zetten, maar vooral ook als een gezellige en levendige stad. We mogen trots zijn dat we zo’n even, net op een hoogtepunt van het Belgische wielrennen, hier kunnen organiseren.”

Praktisch. Op zondag 25 juni starten de dames om 10.30 uur op de Grote Markt, de heren gaan om 12 uur van start. Aankomst van de dames in de Ambachtenstraat voorzien om 14 uur, van de heren omstreeks 17.10 uur.