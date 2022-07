Izegems duo trekt met Bier Barakke naar Tomorrowland

Frederic Hochepied en Bert Deplae kamperen de komende drie weekends met hun Bier Barakke op Tomorrowland. Wat ooit begon met een werfkeet die omgebouwd is tot DJ-booth mondde uit in een tapwagen en mobiele bar die op allerlei evenementen dienst doet. Ondertussen hebben ze drie dergelijke barakken, waarvan de Bier Barakke artiesten van een pintje of frisdrank zal voorzien in de backstage van camping Dreamville.

Het is ondertussen drie jaar geleden dat Bert en Frederic, in hun vrije tijd DJ, zelf een werfkeet tot DJ-booth ombouwden. “Omdat we merkten dat we anders in slechte weersomstandigheden op een evenement terecht kwamen”, zeggen ze. “Door zelf een veilig onderkomen met verwarming en koelkast te voorzien, creëerden we een gezellig onderkomen. We doopten de booth om tot de Barakke. We trokken er zelf mee naar verschillende evenementen, waar mensen ze konden huren.”

Via een bevriend evenementenbureau raakten de twee met hun Barakke in datzelfde startjaar nog op Tomorrowland. “Ze verzorgen er de backstagebeleving voor artiesten en onze taak was om van de Barakke een tapwagen te maken. We wilden aanvankelijk een gloednieuwe Bier Barakke maken, die specifiek ingekleed was als mobiele bar. Drie dagen voor Tomorrowland zou starten bleek echter dat het uitgezaagde raam maar tien centimeter open kon en dus niet bruikbaar was. We hebben toen in allerijl de originele Barakke gedemonteerd om er een tapwagen van te maken. De ervaring zelf was wel heel fijn. Onder andere Afrojack, Mattn en Netsky zijn nog iets komen drinken bij ons.”

Mini Barakke

In 2020 en 2021 sloeg corona toe en bleef de Barakke op stal, maar Frederic en Bert zaten niet stil. “We werkten onze Bier Barakke af en ondertussen is er met de Mini Barakke al een derde die je specifiek voor tuinfeestjes kan huren. Onze Bier Barakke heeft een eigen tap met drie kranen, koelkast, afwasbak en vijf hoge tafels. Ideaal om mensen optimaal te kunnen bedienen. Tijdens Tomorrowland staan we niet zelf achter de toog, maar doen flexijobbers dat. Al springen we wel bij als het heel druk is. We blijven wel ter plaatse om alles in goede banen te leiden. Een DJ-tafel staat er standaard niet in, maar ik neem wel mijn materiaal mee. Als de artiesten zin hebben in een afterparty dan kunnen we daar zeker voor zorgen”, zegt Bert, die nu al uitkijkt naar drie topweekends in Boom.

(VADU)