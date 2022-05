Izegems breikunstwerk schittert weldra in Italië

Nog tot het einde van de maand kun je in Eperon d’Or het kunstwerk van de Izegemse brei- en haakclub ‘De Andere In-Steek’ bewonderen. De dames breiden een rode loper met schoenen. In juni verhuist het naar het Italiaanse Trivento, waar het hele dorp vol breiwerken wordt gehangen. Daarna wordt het Izegemse kunstwerk verkocht voor het goede doel.

“Alles begon met Yarn Bombing in Trivento in Italië”, zegt Elke Olivier van haak- en breiclub ‘De Andere In-Steek’. “Yarn Bombing is een non-profitvereniging voor sociale promotie. Om de traditie levend te houden en hun oude dorp te promoten, hebben ze de traditionele kunst van het haken omgevormd tot Street Art. Ze lanceren ideeën en projecten en organiseren evenementen waar naast belangrijke artiesten van over de hele wereld ook haakliefhebbers kunnen aan deelnemen. Zo worden installaties en gadgets gecreëerd voor de verkoop voor goede doelen.”

En dat is precies waar de Izegemse club op aanstuurt. “Voor de derde maal organiseert Yarn Bombing een uniek internationaal Wildbreifestival van 10 tot 12 juni in Milaan. Daar wordt dat weekend de Lambrate-wijk helemaal ingepakt en versierd met kunstwerken gehaakt of gebreid met wol”, gaat Elke verder.

“Die tweede zaterdag van juni is uitgegroeid tot wereldwijde breidag in de publieke ruimte. Met onze haak- en breiclub doen we daar ook aan mee. Tijdens die dag kon je ons de jongste jaren op allerlei Izegemse terrasjes ontmoeten.”

Creatieve bijdrage

Tijdens de haak- en breiavonden, die plaatsvinden op de tweede en vierde donderdag van de maand, groeide de zin bij de clubleden om al dat moois in Milaan te gaan bekijken. “Meteen kwam ook het idee om zelf een kunstwerk te maken en zo creatief bij te dragen aan het festival.”

Er werd volop gehaakt en gebreid de afgelopen maanden. Het resultaat is een rode loper gevuld met schoenen. Heel wat mensen van binnen en buiten Izegem werkten eraan mee. Bovendien vertrekken vier mensen van ‘De Andere In-Steek’ op 8 juni om het kunstwerk naar Milaan te brengen en deel te nemen aan het festival. Maar voor het zover is, is het werk te zien op de derde etage van Eperon d’Or. Die locatie is gratis toegankelijk.

Verbinding

“Dit is het enige moment om het werk in het echt te bewonderen in Izegem”, waarschuwt Elke Olivier. “Het kunstwerk blijft na het festival in Italië, want alles wordt verkocht ten voordele van een goed doel.”

De inspiratie haalden de dames uit Izegem als stad van borstels en schoenen. “We maakten een rode loper met verschillende soorten schoenen. We willen de toeschouwer vragen om figuurlijk in de schoenen van een ander te gaan staan. En zo begrip en respect te tonen voor ieders unieke verhaal. Het is onze overtuiging dat dit ons leven verrijkt en helpt om een inclusieve maatschappij op te bouwen.”

“Daarenboven zijn we overtuigd dat elke persoon, met zijn of haar eigen verhaal, evenveel recht heeft om te mogen schitteren op de rode loper van het leven. Met dit werk, steek voor steek, aan elkaar gebreid en gehaakt met honderden meters wol hebben ook wij ervaren hoe fijn het is om verbinding te maken tussen mensen en samen te creëren. Dankzij de verschillen en de talenten in de groep is het een werk geworden waar we trots op zijn. En het deed ons dromen om ook in Vlaanderen een dergelijk festival te organiseren in de toekomst. Onze trip naar Milaan zal zeker inspiratie en zin geven. Aan handwerkgroepen in Izegem en omstreken geen gebrek, dus wie weet…”, knipoogt Elke.

(MI)