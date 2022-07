Izegemnaar Günther springt van historische Stari Most-brug: “Duik van 24 meter”

Ex-gymnast Günther Couckhuyt mag opnieuw één van zijn twaalf sportieve uitdagingen voor het goede doel van zijn lijstje afvinken. In het Bosnische Mostar is hij erin geslaagd van de historische Stari Most-brug te duiken.

Günther wil in een jaar tijd twaalf werken voor Het Ventiel, de vereniging voor mensen met jongdementie, voltooien. Zo slaagde hij al in een marathon en om tien kilometer in het openluchtzwembad van Izegem te zwemmen. Zijn ondertussen vijfde stunt is ook gelukt. Tijdens een vakantie met het gezin hield hij halt in het Bosnische stadje Mostar.

“Ik was er ooit al eens bij de wereldberoemde Stari Most-brug geweest, maar kon er toen niet van springen, omdat ik een nekhernia had”, zegt hij. “Daarom wilde ik dit nu zeker wel eens proberen. Met toestemming van de lokale duikschool moest ik eerst van een oefenplatform duiken, waarvan de grootste hoogte 17 meter was. Toen dat gelukt was, mocht ik van de 24 meter hoge Stari Most-brug duiken.”

“Ik had wel wat stress, omdat er al doden gevallen zijn toen ze verkeerd waren geland. Op het moment zelf heb ik de knop omgedraaid en ben ik vlug gesprongen. Eerst waren ze niet happig om me toe te laten, maar toen ik vertelde dat ik dit voor het goede doel deed en speciaal uit België kwam, draaiden ze bij.”

Een filmpje van zijn uitdaging kan je op de Facebookpagina van De 12 Ventielerende Werken vinden.