Izegem vraagt subsidie aan voor groene verbinding en om rivier de Mandel weer bovengronds halen

Spreken we straks van Wandel langs de Mandel in plaats van Wandel op de Mandel? Die kans bestaat, als Izegem er in slaagt een Vlaamse subsidie te verzilveren die voor een groene verbinding tussen het centrum en de Dam in Emelgem moet zorgen. Lukt dat, dan wil de stad niet enkel de Centrumbrug vergroenen, maar ook de rivier de Mandel op sommige plaatsen weer bovengronds halen.

Momenteel bestaan er al enkele aparte projecten die inzetten op het ontharden (weghalen van beton) en het vergroenen van bepaalde locaties in de stad. Zo wil Izegem dit najaar de Melkmarkt herinrichten, maar rijpen er ook plannen om de Korenmarkt én de Centrumbrug te vergroenen. Op de Dam in Emelgem zou de stad dan weer graag de groenzone Wandel op de Mandel langs het kanaal doortrekken. Een projectoproep van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid waar Izegem op intekende, biedt nu mogelijk hoop om al die projecten met elkaar te verbinden in één groot masterplan.

Brugpark en hangplanten

“Het gaat om een unieke gelegenheid om in het centrum van onze stad een impactvolle ingreep te kunnen doen”, zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “We zijn in de running om een subsidiebedrag van 800.000 tot 1 miljoen euro binnen te rijven, wat meteen heel wat extra mogelijkheden voor de vergroening van onze stad zou geven. Interessant daarbij is dat de Vlaamse Waterweg in 2023 onze Centrumbrug gaat renoveren. Een ideale gelegenheid voor ons om de brug zelf meteen wat te vergroenen, met onder andere hangplanten. We zouden er tussen de Prins Albertlaan en de rotonde aan de Vijfwegen graag een ‘brugpark’ van maken, al is de voorwaarde daar dat we daar dan voor een dubbelrichtingsfietspad kiezen. Het deel richting Korenmarkt is iets smaller en daar kunnen we dan een ‘brugboulevard’ maken omdat de breedte er beperkt is.”

Veiliger fietsverbinding

Op die manier ontstaat van aan de Melkmarkt over de Korenmarkt en Centrumbrug een groene slagader. “Op de Dam in Emelgem willen we dan Wandel op de Mandel doortrekken, wat betekent dat de Noordkaai in een testfase daar afgesloten wordt. Dat zou de drukke verkeerssituatie in de PRinsessestraat mogelijk ook ten goede komen. In de subsidieaanvraag zit ook de mogelijkheid om een fietshelling van aan de Dam op de Centrumbrug te laten aantakken, waardoor er een veiliger verbinding ontstaat.”

Het meest opvallende aspect is echter het weer blootleggen van de rivier de Mandel in de zone Wandel op de Mandel. “Dat zou goed zijn voor het klimaat en de biodiversiteit, maar het biedt ook recreatieve mogelijkheden”, meent de burgemeester, die wel aanstipt dat het project een flinke stuiver kost en grotendeels afhangt van het al dan niet toekennen van de Vlaamse subsidie. Deze maand zou er daar meer duidelijkheid over moeten komen.