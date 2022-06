Izegem viert 11 juli met zingen en springen

Naar aanleiding van de Vlaamse feestdag werkte het Izegems 11 julicomité een uitgebreid programma uit. “De voorbije twee jaar organiseerden we door de coronapandemie een aangepaste versie. Dit jaar komen we opnieuw met een volledig programma, mooier dan ooit tevoren”, vertelt voorzitter van het 11 julicomité Nick Verschoot.

De feestelijkheden starten op zaterdag 9 juli op de Grote Markt. Van 12.30 tot 17.30 uur kunnen kinderen zich uitleven op fruitspringkastelen. Om 19.30 uur start Vlaanderen Zingt. “We starten met een klassiek optreden, gevolgd door het zingen van Vlaamse klassiekers met het bekende zangkrantje in de hand”, vertelt Nick Verschoot.

De Wilfrieds

Op zondag is er de traditionele eucharistieviering in de Sint-Tillokerk, gevolgd door een gratis familiedag op de Grote Markt. Vanaf 11 uur kunnen mensen genieten van eetstandjes en een optreden van De Wilfrieds. Om 14 uur treedt de Ketnetband op. Op 11 juli staan de vertrouwde activiteiten zoals een vinkenzetting en een petanquetornooi op het programma. Om 20 uur vindt de officiële plechtigheid plaats in kasteel Wallemote. “Dit jaar nodigen we Eric Vanneufville uit als gastspreker”, vertelt Nick Verschoot. De historicus is uit Frans-Vlaanderen afkomstig en kenner van de Nederlandse taal. Hij heeft er meerdere doctoraten aan gewijd. “Na de plechtigheid volgt een receptie, aangeboden door de stad Izegem.”

Diezelfde avond kun je op het Bad Zwischenahnplein een beiaardconcert meepikken van stadsbeiaardier Koen Cosaert.

“Van 1 tot 30 juni organiseren we in samenwerking met de kindergemeenteraad een tekenwedstrijd”, vertelt Nick Verschoot. “Kinderen tot vijf jaar kunnen een kleurplaat inkleuren en kinderen van 6 tot 12 jaar maken zelf een tekening.” De tekeningen kunnen worden opgehaald én ingediend in de bibliotheek, De leest, het zwembad en het stadhuis. De tekening kun je ook downloaden via de website van de stad. Met de tekenwedstrijd kunnen er mooie prijzen gewonnen worden. (vadu)

Info: www.izegem.be/11juli.