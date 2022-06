Izegem plaatst eerste bijenhotel gevuld door verenigingen

Eind april lanceerde de stad Izegem een oproep naar Izegemse verenigingen die hun steentje wilden bijdragen aan de biodiversiteit in de stad. Zij konden een module van een bijenhotel vullen.

“Intussen zijn alle modules gevuld of gereserveerd, én installeerden we het eerste afgewerkte bijenhotel”, vertelt schepen van Groenbeleid Caroline Maertens.

Via de stad werden eind april zes modulaire bijenhotels beschikbaar gesteld, waarvan telkens drie modules door verenigingen konden worden gevuld. Verenigingen die aan de slag wilden met de lege modules konden zich inschrijven via de website van de stad.

Het eerste gevulde bijenhotel is op 2 juni, uitgerekend in de Week van de Bij, op het Dorpshuisplein in Emelgem geplaatst. De andere bijenhotels komen in de buurt van de topturnhal, de Abelestraat, Molenweek, de rotonde in Kachtem, en de recent vernieuwde binnentuin van het stadhuis. “In het najaar verwachten we een nieuwe lading modules en zullen verenigingen zich opnieuw kunnen inschrijven via de website van de stad”, besluit schepen Maertens. (vadu)