Izegem krijgt met Speelkwartier een nieuw eendagsfestival

Vrienden Kevin Deleu en Michiel Delheye zijn de drijvende krachten achter het nieuwe festival Speelkwartier, dat op zondag 14 augustus op een terrein langs de Prins Albertlaan plaatsvindt. Die dag geven ruim 15 DJ’s het beste van zichzelf op twee podia.

Kevin Deleu is als uitbater van café Leute’s op de Grote Markt geen onbekende in Izegem. Als hij iets in zijn zaak organiseerde, gebeurde dat al eens met licht- en geluidstechnieken van D-Light, de zaak van zijn goede vriend Michiel Delheye.

“We kennen elkaar al van een fuif in het JOC, maar we hielden altijd contact”, zeggen ze. “We spelen al twee jaar met het idee om een eigen festival te organiseren en nu hebben we er eindelijk werk van gemaakt. Ook cafébaas Thomas Vandenberghe van ’t Vlaams Huis helpt hier aan mee. Het viel ons op dat sinds het wegvallen van Univerz er geen deftig dance-evenement meer in Izegem was. Dat gat willen we opvullen.”

“Als datum prikten we 14 augustus omdat sinds het wegvallen van de kwarttriatlon op 15 augustus (het sportevenement vindt voortaan in mei plaats om geen last meer te hebben van blauwalgen in het kanaal, red.) er dat weekend eigenlijk maar weinig meer in de stad te doen is. Daar willen we verandering in brengen.”

Terrein naast Pompen Reynaert

Het festival had eerst op de campus van Atheneum Bellevue moeten plaatsvinden. “Er waren vergevorderde gesprekken met de directie, maar uiteindelijk zag de bovenliggende scholengroep het dan toch niet zitten”, vertelt Michiel, die in contact kwam met de school toen hij er elektriciteitswerken uitvoerde. “De naam Speelkwartier ontstond dan ook toen die locatie nog in beeld was, maar we hebben besloten die te behouden. We zijn samen met de stad op zoek gegaan naar een nieuwe locatie en vonden die op een terrein naast Pompen Reynaert in de Prins Albertlaan 109.”

Op 14 augustus openen om 13 uur de deuren van het festivalterrein, dat verschillende sky shelters zal tellen om voor schaduw of onderdak te zorgen. “Ik en Thomas zorgen voor de bar en een uitgebreid assortiment dranken, terwijl Michiel uiteraard het licht en geluid voor zijn rekening neemt”, zegt Kevin.

“Yannick Deplae van ’t Schroefke komt hamburgers en worsten bakken. Er is parkeermogelijkheid langs de Prins Albertlaan, maar we voorzien ook shuttlebussen die vertrekken aan de parking bij het goederenstation langs de Dirk Martenslaan, het Emelgemse- en Kachtemseplein.”

Affiche

Op de affiche prijken DJ’s als 5napback, Audiovibes, Brash, Millenial, Magic, Tivo, Amor, Zoey Hasselbank, The Bicky Duets, Louis XIV, Valeur, Deniero en Michael Amani. “We voorzien een Main Stage, maar ook The Shelter, een kleiner podium waar je lokaal DJ-talent aan het werk kan zien”, vertelt Michiel.

Komen feesten kan tot 1 uur ’s nachts. “Omdat we afgelegen en ver van woonzones zitten, maken we ons sterk dat er geen overlast zal zijn.”

Tickets voor Speelkwartier kosten 15 euro en zijn te koop viahttps://speelkwartier.eventsquare.co.