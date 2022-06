Izegem is klaar voor een topzomer: na Batjes is er Izegem Klinkt, Isotopia XL sluit de zomer af

De Batjes zijn nog maar de voorbode van een drukke zomer. Van Izegem Klinkt tot Isotopia XL: er zit duidelijk muziek in de programmatie. Hieronder geven we een overzichtje van de grootste activiteiten de komende maanden.

Izegem Klinkt

Een nieuwe datum (vrijdag 24 juni) voor de kroegentocht die meteen ook de zomer openen. Je leest er hier uitgebreid over.

Kachtem Ommegang

Van 24 tot 26 juni wordt Kachtem opnieuw onder gedompeld in Ommegangsfeer. De Bende van de Rostn zorgt voor de algemene organisatie, de verenigingen pikken daar gretig op in en hebben zo elk hun activiteiten.

• Vrijdag 24 juni: kinderfuif Aloha for Kids in de tuin van de Chiromeisjes, gevolgd door de Alohaparty in de tuinen van Chiro Vivaldi en Chiro Sint-Jan met dj’s als Cboomc, Wave-Be, Feliz en Deniero.

• Zaterdag 25 juni: vanaf 13 uur gratis teken- en kleurwedstrijd op het Kachtemseplein. Om 13.30 uur start aan de kerk de Sint-Jansfietstocht van om en bij de 25 kilometer. Om 14 uur komt Papa Chico optreden met zijn gloednieuwe show. Om 16.30 uur kunnen de grijpgrage handen weer lekkers vangen bij de Rostnworp vanuit de kerktoren. Om 19 uur brengt De Lanteern een gratis toneelvoorstelling aan ‘t SOK. Om 20.30 uur komt ‘The Milkmen, 60’s Tribute’ optreden aan het lokaal van Koninklijke Fanfare Vrede & Eendracht.

• Zondag 26 juni: vanaf 6 uur kun je al gaan snuisteren op de rommelmarkt die zich uitstrekt over de Rumbeeksestraat. Om 9 uur is er de Ommegangsviering in de Sint-Jan de Doperkerk, maar op datzelfde moment gaat ook Rozenparade uit, waarbij de Koninklijke Fanfare Vrede & Eendracht door de Kachtemse straten trekt. Om 11 uur start de oldtimermeeting in de Kachtemsestraat in een organisatie van Luchtgekoeld Kachtem. ‘s Middags kun je genieten van barbecue, bij de fanfare op de koer van ‘t SOK of bij de Chiro in de tuin van de Chiromeisjes. Om 16 en 17.30 uur brengt De Lanteern opnieuw zijn Ommegangvoorstelling, om 19 uur komt coverband ‘The Booty Pirates’ ook al op de koer van ‘t SOK het beste van zichzelf geven. Doorlopend is er ook Sint-Jansverering, kun je terecht in gelegenheidscafé ‘In de Scheve Keise’, presenteert de oud-leiding van Chiro ‘rosten wafels’ in de garage van de oude pastorie en houdt De Bende van de Rostn ook gelegenheidscafé met worstenkapping.

Dulle Dunderdagen

In juli en augustus staan de Dulle Dunderdagen opnieuw geprogrammeerd. Starten doet men eigenlijk al op de laatste donderdag van juni, eindigen op de eerste donderdag van september. En tussenin zijn er nog eens acht optredens in evenveel cafés.

• 30 juni: Comodo – B.jorn

• 7 juli: Oude Sint-Pieter – Tattootom & The Blank Sheets

• 14 juli: Koornmarkt – The New Seventies Band

• 21 juli: D’Oude Maalderij/The Mash – CPT.FONK

• 28 juli: In ’t Geniep – Rock’n load

• 4 augustus: Café Ondank – The Cave

• 11 augustus: De Leest – Noise tit

• 18 augustus: De Lindewijk – The Basscats

• 25 augustus: D’oude Velomakerie – The Gambits

• 1 september: Het Damberd – Old Skool Bluesband

Beiaardconcerten

Geen zomer in Izegem zonder de Beiaardconcerten, die vangen telkens aan om 20 uur en zijn live te beluisteren op het Bad Zwischenahnplein.

• Maandag 13 juni: Els Debevere, stadsbeiaardier van Nieuwpoort

• Maandag 20 juni: Koen Cosaert, stadsbeiaardier van Izegem

• Maandag 27 juni: Koen van Assche, stadsbeiaardier van Antwerpen en Lier

• Maandag 4 juli: Eddy Mariën, stadsbeiaardier Mechelen en Leuven

• Maandag 11 juli: Koen Cosaert, stadsbeiaardier van Izegem

Pekkersfeesten

Van 8 tot 11 juli vinden in en rond De Leest de Pekkersfeesten plaats met een zeer gevarieerd programma.

• Vrijdag 8 juli: haal de dansschoenen van onder het stof voor een heuse ‘dinner & dance-avond’. Twee tributebands zetten iedereen aan het dansen. ABBA4U brengt een eerbetoon aan een van de grootste groepen ooit en aansluitend laat Mother Mercury de al even legendarische groep Queen herleven.

• Zaterdag 9 juli: op zaterdag mogen de zwarte kleren opnieuw boven gehaald worden. De Pekkersfeesten gaan de alternatieve weg op van wave, rock en punk. Pesch, Reterix Punx, The Obscure, Der Klinke, Bollock Brothers en Red Zebra kleuren de affiche.

• Zondag 10 juli: die dag wordt De Leest een ware schlagertempel. Willy Sommers verovert nog heel wat harten met zijn vele hits die heel Vlaanderen noot voor noot kan meezingen. De Kemels en de Izegemse charmezanger Michael Lanzo zorgen voor de opwarming.

Spel zonder grenzen

Op zondag 9 juli wordt het Wallemotepark omgetoverd tot het strijdtoneel van teams die elkaar bekampen tijdens Spel zonder Grenzen. Inschrijven kan nog via www.szg.be. Dit jaar is er voor het eerst ook een aparte jeugdcompetitie voorzien.

11 juliviering

Op de Grote Markt staat op 9 en 10 juli, het weekend voor de Vlaamse Feestdag dus, de 11 juliviering op het programma.

• Zaterdag 9 juli: van 12.30 tot 17.30 uur: fruitspringkastelen. Om 19.30 uur: Vlaanderen Zingt.

• Zondag 10 juli: Familiedag. 11 uur: foodtrucks. 11.30 uur: Wilfrieds 14 uur: Ketnetband.

Bosmolens Ommegang

• Vrijdag 22 juli: optredens van Sister May, Ila, The Radar Station, Audiovibes.

• Zaterdag 23 juli: Deniero, Robert Abigail, Arthur Lewis, 5napback, Dennis Cartier.

• Zondag 24 juli: Kurt Loorenz, Charmezanger Jenss, Christoff en Audiovibes als afsluiter.

Izegem Kermis

Izegem Kermis, van 2 tot 12 september, inclusief twee weekends en op dinsdag 6 september Seniorendag met het West-Vlaams Kampioenschap volkssporten en op donderdag 8 september Izegem Koers. Op Koekezondag 11 september groot vuurwerk.

Isotopia

• Zaterdag 27 augustus: Boskabaal – intiem festivalletje voor de meerwaardezoeker. Locatie: tuin van het college – vanaf 19.30 uur

• Zondag 11 september: vuurspektakel – aan het kanaal – om 21 uur

• Vrijdag 23 september – Isotopia XL op de Grote Markt – Met optredens van Frimout, Metejoor, Kobe Ilsen en Viktor Verhulst.

• Zaterdag 24 september – Isotopia XL op Grote Markt – Met Chillow, Olsan, King Hiss, The Doors by Alex Agnew, Admiral Freebee