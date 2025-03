Izegem huldigt Chris Seynaeve na zwaarste ultramarathon ter wereld: “Je hebt onze stad op de kaart gezet”

Het stadsbestuur van Izegem heeft op passende wijze hulde gebracht aan Chris Seynaeve, de man die twee weken geleden als enige Belg de Horror Stage van de 6633 Arctic Ultra voltooid heeft. Onze landgenoot mocht er onder andere het Gulden Boek van de stad tekenen.

De trouwzaal van het stadhuis zat vol supporters en familieleden van Chris en er waren ook vertegenwoordigers van het Tejo-huis aanwezig, het goede doel waarvoor hij zich tijdens zijn tocht heeft ingezet. Burgemeester Kurt Grymonprez (STiP+) had lovende woorden voor zijn stadsgenoot. “Chris heeft het aangedurfd om als enige Belg aan de start te verschijnen en eindigde uiteindelijk als vierde van zeven deelnemers, maar kon evengoed gewonnen hebben ware het niet dat hij onderweg een andere deelnemer geholpen heeft”, zegt hij. “Op dag drie had hij ook een behoorlijk dipje, maar hij is er bovenop geraakt en heeft de tocht met succes voltooid. We zijn dan ook meer dan trots op zijn prestatie. Chris, je hebt Izegem op de kaart gezet en getoond wat kracht en doorzettingsvermogen precies is, maar ook dat het ‘onmenselijke’ voor jou niet begrensd is. Je bent een voorbeeld voor velen.”

Chris deed nog eens het relaas van zijn achtdaagse tocht door de Canadese wildernis, waaronder de hallucinaties, maar ook de keuze om door te zetten wanneer het heel moeilijk werd. “Op die momenten dacht ik aan de getuigenissen van jongeren die het psychisch moeilijk hebben en die me onder ogen zijn gekomen”, zegt hij. “Dan wist ik weer voor wie ik het deed en dus kon ik onmogelijk opgeven. Als zij doorzetten, moest ik dat zeker kunnen. Ik wil nog één boodschap mee geven. Vergeet het belangrijkste niet: Hoe meer je deelt, hoe rijker je wordt. Ik kijk dan ook liever achteruit om te kijken wat ik heb, dan vooruit. In dit geval een warme thuis, waar ik gelukkig ben. Ik wens het iedereen toe, ook de gastjes die naar Tejo komen en het af en toe moeilijk hebben.”

Tot slot mocht de ultrasporter nog het Gulden Boek van de stad tekenen. In het verleden werd het onder andere nog getekend door het koningspaar, maar vorige zomer ook nog door atleet Glen Cuyle, die schitterde op de Olympische Spelen in Parijs. Nadien overhandigde burgemeester Grymonprez nog een ingekaderde foto van Chris tijdens zijn poolavontuur en mocht schepen Nadia Staes een schoen van chocolade schenken.