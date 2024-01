Izegem heeft ongelukkigste inwoners van West-Vlaanderen: “Veel te maken met mobiliteitsplan”

De nieuwe Gemeentemonitor werd woensdag gepubliceerd. Een opvallend resultaat is het gelukscijfer van de Izegemnaren, dat blijkt het laagst te scoren van de hele provincie. Hoe komt dat? “Het mobiliteitsplan is een miskleun”, klinkt het.

Het Agentschap Binnenlands Bestuur organiseerde een reusachtige bevraging bij 135.000 Vlamingen. Woensdag raakten de resultaten bekend. De geluksscore van Izegem springt meteen in het oog, die blijkt het laagst te zijn van alle West-Vlaamse steden en gemeenten. Zo’n 77 procent voelt zich gelukkig in Izegem, bij de vorige bevraging in 2020 was dat nog 85 procent.

“Er vinden momenteel veel werken plaats, en het stadsbestuur communiceert daar niet altijd even goed over”, zoekt kapper Marnix Molly van Coiffure Jeunesse als mogelijke oorzaak. “Klanten klagen over de vele wegenwerken, vooral op belangrijke knooppunten. En sommigen vinden dat die werken veel te lang duren. De stadsdiensten delen folders rond, maar toch leven er heel wat vragen bij de mensen. ‘Hoe zit het nu?’, vragen ze dan.”

Drama

Die ergernis leeft ook bij Dominique Maenhout van Optiek Exclusief. “Sinds het mobiliteitsplan is het een drama om onze praktijk te bereiken. We zijn bijna een jaar ver, maar de mensen klagen nog even hard. Ze komen niet meer naar het centrum, ze zijn het beu om in de file te staan. Daar wordt men ongelukkig van hé.”

“Het stadsbestuur heeft veel werk aan de winkel, het mobiliteitsplan is een miskleun. Oudere mensen komen niet gemakkelijk met de fiets, en onlangs werd nog een buslijn afgeschaft. Er wordt veel beloofd, maar vooral veel uitgesteld, dat is triestig.”

Hoezo ongelukkig?

Het vertrouwen in het gemeentebestuur daalde van 31 naar 17 procent. Het onveiligheidsgevoel steeg dan weer van 4 tot 10 procent. “Ik hoor wel vaker dat inwoners zich niet veilig voelen, vooral ’s avonds”, reageert Stefaan Dussessoye. Hij stapt elke zaterdag door Izegem en deelt telkens een foto op sociale media.

“Maar ik vind die ongelukkigste gemeente echt eigenaardig. Hoezo ongelukkig? Er is hier echt veel te doen. Sport, cultuur, evenementen, mensen die zeggen dat er nooit iets te doen is, moeten eens goed rondkijken.” Al heeft ook Stefaan een puntje van kritiek. “De winkelstraat stelt niets voor, zeker als je die vergelijkt met Roeselare. Dat kan inderdaad beter.”