Izegem heeft masterplan klaar voor site Lavani: “Innovatieve woonzone in plaats van kunstacademie”

Als kunstacademie Art’Iz de volgende bestuursperiode verhuist naar de nieuwe Cultuurfabriek, komen de huidige gebouwen op de Lavani-site tussen de Kruisstraat en Nederweg leeg te staan. Er rijpen plannen om die op termijn te slopen en er een project met innovatieve woonvormen te realiseren.

Tussen de Kruisstraat, Molen- en Nederweg bevindt zich met de Lavani-site een terrein van 7.000 vierkanten meter. Vroeger waren de bedrijven Lavani (het latere Phoenix Carpets – nvdr.) en Despieghelaere er gevestigd, maar die verdwenen onder de sloophamer. De stad Izegem voorzag op een groot stuk van de vrijgekomen ruimte 76 openbare parkeerplaatsen. In de West-Vlaamse Intercommunale vond het bestuur een partner om op het andere deel een project met 15 woningen te realiseren.

“Maar de toenmalige bouwpromotor voor die realisatie heeft niet lang daarna afgehaakt”, vertellen woonschepen Tom Verbeke (N-VA) en schepen van Ruimtelijke Ontwikkeling Caroline Maertens (N-VA). “Daarna ontwikkelden we in ons stadsplan Visie 2030 de krijtlijnen voor een verdere ontwikkeling op deze locatie. Ondertussen was duidelijk geworden dat kunstacademie Art’Iz op termijn zou verhuizen naar de nog te bouwen Cultuurfabriek op de site Baertshof. Het idee was toen dat de vrijgekomen ruimte bij sloop zou kunnen dienen voor een herontwikkeling tot appartementen terwijl een parking ruimte vrijmaakt voor een binnenstedelijk woonhof.”

Doorwaadbaarheid

Dat concept is ondertussen nog verder verfijnd in een masterplan voor de site Lavani, met toch enkele wezenlijke verschillen. “Het nieuwe plan laat toe dat er een project rond innovatieve woonvormen kan komen, met een focus op doorwaadbaarheid en groen”, weet schepen Verbeke. “Zowel voor het stuk van de WVI, wat één derde van de site beslaat, als ons deel. Veel jonge mensen willen in het centrum van de stad komen wonen, maar dat is niet voor iedereen betaalbaar. Om dat werkbaar te maken, moeten we komaf maken met de klassieke eigendomsstructuren. Op die site voorzien we mogelijkheden voor stapel- of meergezinswoningen, cohousing, kangoeroewonen of de oprichting van een wooncoöperatie. In dat laatste geval bepalen bewoners samen hoe ze een gebouw beheren. Het kan goed zijn dat je met twee ergens intrekt, later aan gezinsuitbreiding doet en een iets grotere woonvorm op dezelfde locatie zoekt. Je huidige woonplek komt dan weer vrij voor een koppel zonder kinderen. Op die manier is actief levenslang wonen op één plek er mogelijk.”

De stad en WVI hadden hun project eerst ingediend bij de provincie, die projecten rond innovatieve woonvormen actief ondersteunt. “Maar de site Lavani bleek uiteindelijk te groot voor een opdracht bij de provincie”, weet schepen Maertens. “Gezien de complexiteit is die ondersteuning teruggeschroefd naar een kleiner deel van de site. Zowel de WVI als de stad zullen voor hun gedeeltes op termijn een promotor zoeken die de verdere ontwikkeling in goede banen leidt.”

Toch is een ontwikkeling op de site nog niet voor morgen. “De kunstacademie verhuist pas in de volgende legislatuur, eens de Cultuurfabriek gerealiseerd is. Daarna volgt de sloop. Een woonproject opstarten hangt uiteraard af van het vinden van de nodige partners”, besluiten de schepenen.

“Maar met dit masterplan hebben we alvast een document in handen die de bouwregels voor de toekomst netjes samenvat.”