Izegem heeft 6 nieuwe stadsgidsen: Boeiende cursus over de stad van borstels en schoenen

Begin september organiseerde Stad Izegem een gidsencursus om nieuwe stadsgidsen aan te werven. Een aantal mensen volgde de cursus van begin tot einde en doorstond de examenperiode. Ze mochten afgelopen zaterdag hun diploma in ontvangst nemen.

Stad Izegem organiseerde begin september een gidsencursus voor geïnteresseerde stadsgidsen. De cursisten kregen van begin september tot december elke zaterdag lessen over de stad. Zo kregen ze heel wat te horen over de schoen- en borstelnijverheid, maar leerden ze ook over het Blauwhuis, kastelen Wallemote en Wolvenhof en over de prachtige architectuur in de stad.

Na een leerrijke lessenreeks kwam dan een maand rust om te studeren want in februari volgden maar liefst 15 examens. Daarnaast moesten de cursisten een eindwerk maken over een aspect in de Izegemse geschiedenis.

Extra mankracht

Afgelopen zaterdag kregen 6 cursisten een diploma uit handen van conservator Gertjan Remmerie, schepen Kurt Himpe (N-VA) en Chantal Bracke, voorzitter van de Izegemse gidsen. Ze kregen een prachtig diploma en hun gidsenlint. De gidsen worden nu ingezet met de rest van het gidsenteam om geïnteresseerden door Eperon d’Or te gidsen, maar ook voor een stadswandeling of een gidsbeurt op andere unieke plekken in onze stad kunnen ze geboekt worden. Het gaat om Henk Van Den Berghe, Laura Vandamme, Guido Deblauwe, Bie Vangheluwe, Gerda Vanhee en Melissa Vanwijnsberghe

De stad is heel blij met een aanvulling van het gidsenteam. “Wat extra man- en vrouwkracht kunnen we zeker gebruiken! We zullen onze nieuwe gidsen met open armen ontvangen en inzetten waar nodig.” besluit Gertjan Remmerie. (MV)