Iwona en Manuel nemen Torhouts café De Mazzel over: “Kwaliteit en gezelligheid voorop”

Na bijna 14 jaar hebben Franky Vandenberghe (60) en zijn uit Hongarije afkomstige vrouw Csilla Matyas (53) het sfeercafé De Mazzel in de Zuidstraat in Torhout overgelaten. Sinds begin augustus zijn de nieuwe uitbaters Manuel Dewulf (39) en zijn uit Polen afkomstige vrouw Iwona (33). Dat koppelt runt ook al de broodjeszaak Buikgevoel langs de Oostendestraat en zal dat overigens blijven doen. “Het wordt zeker een pittige combinatie, maar we zien het helemaal zitten”, klinkt Iwona enthousiast. “Manuel en ik zijn beiden vertrouwd met de horeca.”

Manuel en Iwona zijn al elf jaar samen en hebben twee dochtertjes, Zuzanna (7) en Lilianna (4). Ze leerden elkaar kennen toen Manuel in de keuken van Brasserie Heuvelhof stond en Iwona voor de bediening zorgde in de nabije Hostellerie ’t Gravenhof, die intussen niet meer open is. Later heeft Manuel gekookt in restaurant Shamrock in Tielt en werkte Iwona geregeld in Salons Ten Boogaerde in Kortemark. Maar nu hebben beiden al hun tijd en energie nodig voor Buikgevoel en De Mazzel.

Heel wat hooi op de vork nemen

De Mazzel bevindt zich in een historisch pand, dat decennia lang De Oude Posterij heette. In de tweede helft van de 18de eeuw, de Oostenrijkse periode, was het gebouw een herberg en logementshuis. In de late 18de en vroege 19de eeuw vervulde het café ook een postfunctie, vandaar de naam. Veel later, in de jaren 1970, was het er niet alleen café, maar tevens een frietzaak.

Na een grondige renovatie werd het roer omgegooid en startte Johan Vanhoutte er in 1992 het sfeercafé De Mazzel. In juni 2000 nam Gianni Ketelslegers over en dit tot hij er in februari 2008 de brui aan gaf.

Na tien maanden leegstand en nog eens tien maanden renovatiewerkzaamheden ging De Mazzel in september 2009 weer open met Franky Vandenberghe en Csilla Matyas als de nieuwe uitbaters.

“De combinatie met onze broodjeszaak ‘Buikgevoel’ wordt zeker pittig”

“We hebben mooie jaren gekend met een trouw cliënteel, maar vanaf 2020 was het bij momenten pompen of verzuipen”, zegt Franky. “We kregen niet alleen de coronamiserie over ons heen, maar waren ook slecht bereikbaar door de stadskernvernieuwing met de heraanleg van de Zuidstraat. Dat heeft aan ons geknaagd: de fut was eruit. Intussen ben ik 60 geworden en we vonden het tijd om de zaak over te laten. Met Manuel en Iwona hebben we hopelijk de ideale opvolgers gevonden.”

“Franky en Csilla mogen op hun twee oren slapen”, aldus Iwona. “We zullen de klanten als vanouds blijven verwennen en voor kwaliteit en gezelligheid zorgen. Aangezien we ook onze broodjeszaak Buikgevoel behouden en een gezin met twee kindjes hebben, beseffen Manuel en ik dat we heel wat hooi op onze vork nemen, maar we zijn jong en voelen de volle goesting om er samen tegenaan te gaan. Voorlopig stellen we de zaal achter het café niet open, maar op termijn doen we er ook iets mee.”

Ook op woensdagvoormiddag open

De broodjeszaak Buikgevoel is van maandag tot en met zaterdag van 6.30 tot 14.30 uur open (op zaterdag pas vanaf 10 uur) en dat blijft voorlopig zo. Al zou een lichte wijziging van de openingsuren op termijn mogelijk kunnen zijn.

Café De Mazzel is op maandag en dinsdag gesloten, maar voorts elke dag open vanaf 18.30 uur. Je kunt er ook op woensdagvoormiddag terecht tijdens de marktdag en op zondag tussen de middag om iets te eten of te drinken. “Het zal nog wat zoeken zijn naar de beste openingsmomenten, dus vallen beperkte veranderingen niet uit te sluiten”, zegt Iwona. “Sowieso zullen we in ons gezellige eetcafé alle mogelijke dranken serveren, plus een uitgebreid gamma aan verzorgde tapas. Op woensdagvoormiddag bieden we ook ontbijtkoeken aan, net als onder meer soep en worstenbroodjes. Als er vraag naar is, kunnen we op zondagmiddag eventueel een volle maaltijd voorzien. We bekijken dat nog.”