Ivonne Vandenbriele viert honderdste verjaardag

Ivonne Vandenbriele vierde haar eeuwfeest in Home Vrijzicht in Elverdinge. De eeuwelinge verblijft in de afdeling ‘kring vier’. Schepen van burgerlijke stand, Ives Goudeseune (Vooruit) overhandigde haar een geschenk namens de stad Ieper evenals een aandenken van het koningspaar en een cadeau van de provincie.

Ook Home Vrijzicht bedacht haar met een geschenk. Ivonne werd geboren in Brielen op 29 mei 1923. In 2002 kwam ze in de assistentiewoningen wonen in de Boezingestraat in Elverdinge. In 2006 verloor ze haar enige dochter, Christine Decaestecker. Voor Ivonne was dit een groot verlies. In 2009 verhuisde ze vanuit de assistentiewoning naar het woonzorgcentrum. Ivonne is weduwe en heeft twee kleinkinderen. Ze had een droom om verpleegkundige te worden, maar dit kon ze nooit realiseren. Ivonne geniet van zoetigheden en drinkt nog graag een bruin biertje. Samen met de bewoners en medewerkers werd getoast op de eeuwelinge.