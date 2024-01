Ivonne blaast 101 kaarsjes uit: “Alles gaat wat trager, maar ik klaag niet”

Ivonne Simoen uit Pollinkhove vierde op zaterdag 13 januari haar 101ste verjaardag. De kranige eeuwelinge woont nog altijd alleen in haar huis. “Alles gaat wat trager, maar ik klaag niet”, zegt ze.

Ivonne werd geboren in Noordschote en baatte samen met haar man André Degry (+2000) jarenlang een landbouwbedrijf uit in Lo. Na hun pensioen vestigde het koppel zich in Pollinkhove. Ivonne heeft met Monique, Christine, Linda en Patrick vier kinderen en ook al zeven kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Na het overlijden van Godelieve Voet (109) eind oktober vorig jaar, is Ivonne Simoen de op een na oudste inwoner van Lo-Reninge. Alleen Irma Vanlandschoote uit Lo, die in april 102 jaar wordt, is nog enkele maanden ouder.

Kuisen doet Ivonne niet meer zelf, daarvoor komt een poetshulp langs. Maar andere huishoudelijke taken zoals koken en de was doet ze wel nog eigenhandig. “Het gaat allemaal wat trager dan vroeger en ik ben ook wat rapper vermoeid”, zegt ze. “Maar ik mag niet klagen. Er zijn er die het minder goed stellen dan ik.”

Elixirtje

Om in beweging te blijven, gebruikt ze een steptoestel. “Maar ik oefen eigenlijk te weinig, zeker nu in de winter als ik veel binnen zit”, zegt de 101-jarige. “Bewegen is belangrijk. Want als je geen weg meer kan, dan zit je daar ook maar te zitten hé.”

‘s Morgens, nadat Ivonne zich heeft gewassen, aangekleed en ontbeten, rust ze een kwartiertje. “Dan ga ik even liggen”, zegt ze. “Elke middag zet ik me ook eventjes in de zetel. Daarna lees ik de krant en vul ik kruiswoordraadsels in of doe ik woordspelletjes, dat houdt de geest scherp. Om de twee weken ga ik ook kaarten bij Okra.”

Bezoek krijgt Ivonne naar eigen zeggen genoeg. “Maar ik ben ook graag eens alleen”, besluit de kranige eeuwelinge. “Mijn geheim voor mijn gezegende leeftijd? Af en toe een elixirtje drinken, want ze zeggen dat dat het lang leven is. Maar of dat klopt, weet ik niet”, klinkt het nog. (KVCL)