IVIO zet nieuwe textielcontainers in het straatbeeld

Sinds 1 januari worden de groene textielcontainers van VICT geleidelijk vervangen door nieuwe witte exemplaren. In de gemeenten Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Lendelede en Ledegem zullen dit containers zijn van Belcotex. Voor de gemeenten Ruiselede, Oostrozebeke, Pittem, Tielt, Dentergem en Meulebeke blijven dit containers van VICT.

Daarnaast krijgt ieder recyclagepark ook twee textielcontainers van de Kringwinkel, zodat de burger zélf kan bepalen of hij/zij bewust voor lokaal hergebruik kiest. Alle textiel is welkom in de textielcontainer, zelfs als het versleten en niet meer bruikbaar is. Ook speelgoedknuffels, schoenen, riemen en handtassen mogen in de containers. Enkel nat of zeer vervuild textiel hoort niet in de textielcontainer thuis.

Sluikstort is strafbaar

Rond de textielcontainers wordt dikwijls gesluikstort. In het kader van de bestrijding krijgen sommige textielcontainers een nieuwe locatie. Daarnaast zet IVIO ook mobiele camera’s in om de sluikstorters te betrappen. Het achterlaten van textiel naast een volle container wordt beschouwd als sluikstorten, en dus asociaal gedrag. Bij een overvolle textielcontainer kan je je oude textiel terug meenemen en later aanbieden, naar een andere container rijden, of het naar het recyclagepark brengen. Maar plaats dus zeker nooit textiel of ander afval naast de textielcontainers.

Dries Dehaudt, voorzitter IVIO: “Met extra camera’s wordt de pakkans verhoogt. Als de sluikstorter betrapt wordt, krijgt deze niet alleen een GAS-boete, maar ook de opruimkosten zijn voor zijn/haar rekening. Een gewaarschuwd man/vrouw is er twee waard!”