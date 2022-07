Ivette en Gabriël vieren briljanten bruiloft

Ivette Verduyn en Gabriël Verscheure trouwden in Roeselare op 21 juni 1957 en vierden dat exact 65 jaar later in restaurant Le Nord in aanwezigheid van schepen van Burgerlijke Stand Stefaan Van Coillie.

Het briljanten paar woont in de Onledegoedstraat in Beveren. Gabriël, nu 87 jaar, is er geboren en woont er nog steeds. Hij was de jongste in een gezin van vijf. Zijn broers Gerard, Roger en Raphaël en zijn zus Godelieve zijn allen reeds overleden. Ivette, nu 84 jaar, is geboren in Menen en had nog één zus Norbertine (+). Ze leerden elkaar kennen in café met orgel in de Spanjestraat, waar ze vaak gingen dansen.

Gabriël volgde een opleiding tot metaalbewerker aan het VTI in Kortrijk en werkte achtereenvolgens bij busbouwer Jonckheere, La Brugeoise en bij metaalwerken Deprez. Hij kon op zijn 55ste met brugpensioen. Hij bezorgde in de jaren 1997-1998 De Weekbode bij ruim 250 abonnees in Beveren.

Rakettenfabrikant

Ivette liep school in ‘t Hof van Henneke en werkte onder meer bijna een kwarteeuw bij rakettenfabrikant Snauwaert & Depla. Mario is hun enige zoon, hij overleed op zijn 56ste aan een agressieve bacteriële ziekte, Nathalie Pype was zijn partner, zij is ook reeds overleden.

Het overlijden van een kind, dan nog een enig kind, was en is nog steeds bijzonder hard. “Ik ga ermee slapen en ik sta ermee op”, zegt Ivette, die na een verlamming moeilijk te been is en nog amper het huis uit komt. Gelukkig kan Gabriël nog zijn ruime bloemen- en plantentuin verzorgen.

“Onze buren helpen ons in kleine en grote nood. En we hebben elkaar nog en komen nog steeds goed overeen, een van de redenen waarom we al zo lang samenzijn”, zeggen beide jubilarissen in koor. (AD)