IVBO start proefproject in Brugge: gft in containers

Heel wat Bruggelingen gebruiken de lichtgroene vuilniszakjes voor gft-afval niet langer omdat die al te vaak worden opengepikt door meeuwen en ongedierte. Een met etensresten bezaaide stoep is dan ook niet bepaald aangenaam.

Bij afvalintercommunale IVBO lieten ze in een reactie weten dat er al veel kan verholpen worden door de vuilniszakken pas ’s ochtends kort voor de ophaling buiten te zetten en niet te lang op voorhand om zo de kans op openpikken of openbijten in te perken.

Probleem

Maar Minou Esquenet, Brugs schepen voor Milieu en Afvalbeleid (CD&V) en de voorzitter van IVBO, beseffen dat er wel degelijk een probleem is. “Ik geef toe dat er te veel klachten zijn rond het gebruik van deze gft-zakken. Het gebruik ervan zakt volgens onze cijfers niet. Eigenlijk zou het moeten stijgen aangezien ze goedkoper zijn dan de restafvalzakken maar dat is dus niet het geval”, zegt Esquenet.

“Daarom gaan we alvast in Brugge, maar mogelijk ook in andere IVBO-gemeenten, binnenkort van start met een proefproject. Concreet komt het erop neer dat we in enkele sectoren (dat zijn bepaalde ophaalzones die vaak de deelgemeentegrenzen overschrijden, red.) zullen starten met zowel grote als kleinere rolcontainers voor het ophalen van het gft in plaats van de lichtgroene zakjes.”

Tuinafval

“Ook belangrijk om mee te geven: ook het tuinafval, waarvoor nu afzonderlijke zakken en containers op vraag beschikbaar zijn, zal in dezelfde container als die voor het gft-afval gedeponeerd mogen worden. De containers met deksel hebben uiteraard het voordeel dat het risico op meeuwen die het afval rondstrooien onbestaande is. Als het proefproject positieve resultaten oplevert, is de kans reëel dat we het op termijn op het hele grondgebied invoeren.”

(PDV)