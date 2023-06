IVBO neemt beheer recyclageparken in Zedelgem, Oostkamp en Beernem over: “Gelijke afvalverwerking toepassen is het doel”

Vanaf 1 juli neemt IVBO het beheer van de recyclageparken in Zedelgem, Oostkamp en Beernem over. De intercommunale volgt daarbij de Vlaamse trend om met een gelijke werking en tarieven meer parken gelijk toegankelijk te maken. De inwoners van Zedelgem zullen van deze overdracht nog niets merken, maar ‘de vervuiler betaalt’ blijft wel de regel.

Het recyclagepark in de Remi Claeysstraat in Zedelgem, beter gekend als ‘containerpark’, is een adres waar heel veel Zedelgemnaars hun afval in ruime zin deponeren. Net als in Oostkamp en Beernem, is het dagelijks beheer voortaan in handen van IVBO, voluit Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland. IVBO verzorgt de huis-aan-huisophaling in negen gemeenten, en verwerkt en verbrandt dat huishoudelijk afval. De intercommunale zal nu zeven recyclageparken beheren in de plaats van de gemeentebesturen. Het personeel van de drie overgenomen recyclageparken zal pas vanaf 2024 door IVBO tewerkgesteld worden.

Algemene tendens in Vlaanderen

De overdracht van recyclageparken van gemeenten naar de grotere intercommunales is een algemene tendens in Vlaanderen. De gemeentebesturen worden zo in de aanpak en kennis van afvalbeheer ontzorgd. Een gelijke afvalverwerking toepassen is het doel, duidt Tim Hoste van IVBO. “Op termijn streven we ernaar om in alle parken een even hoge dienstverlening met dezelfde tarieven te bieden. Met een gelijk uitrustingsniveau zullen bezoekers correcter betalen voor het aangeleverde afval. Nu zijn die volumes nog te veel een schatting. Door dat gelijk beleid wordt het ook mogelijk dat een inwoner van één IVBO-gemeente naar het dichter gelegen IVBO-park zal kunnen gaan.”

Wat verandert er voor de bezoekers van het Zedelgems recyclagepark?

IVBO zorgt op korte termijn voor meer duidelijke nieuwe signalisatie en sorteerborden. Maar vanaf juli blijft het gebruik van het recyclagepark volledig gelijk. Zowel de manier om een afspraak te maken voor een bezoek, als de openingsuren en de indeling van het park blijven dezelfde. Ook de verdeling tussen betalende en niet-betalende fracties verandert niet. Al ziet het ernaar uit dat een weegbrug voor de betalende afvalfracties er ook in Zedelgem zal komen. Het gemeentebestuur zal niettemin inspraak in de werking van haar recyclagepark blijven behouden via haar zetel in de intercommunale IVBO. Zo kunnen de afvalnoden in Zedelgem, waar bijvoorbeeld de groene gemeente veel groenafval heeft, met (gratis) volumes en tarieven op maat aangepakt worden.

Gratis rolletje gft-zakken

Om de overname te vieren krijgt elke bezoeker op zaterdag 1 juli in het recyclagepark van Zedelgem een gratis rolletje gft-zakken, goed voor tien ophaalbeurten van groente- en fruitafval, en klein tuinafval. Dat afbreekbaar afval mag al een tijdje niet meer in de gele restafvalzak. IVBO blijft sensibiliseren om meer en zuiverder te recycleren, en de mogelijkheden van hergebruik te promoten. Afval zoals papier en karton, metaal en hout zal gratis af te geven blijven. Maar ook op het ‘containerpark’ in Zedelgem blijft de regel: ‘De vervuiler betaalt.’ (HV)