“It’s time for a cursus English é” CVO Miras lanceert ludieke promotie na recente uitspraak van Theo Francken

Miras, het centrum voor volwassenenonderwijs in West-Vlaanderen deelde een ludieke foto van Theo Francken (N-VA) als promotie voor hun cursus ‘Professioneel en bedrijfsgericht Engels’. Theo Francken deed het afgelopen weekend op de Israëlische televisie, waarbij hij de uitspraak deed “It’s like the drup in the emmer who is totally full” in een gebrekkig Engels.

CVO Miras, dat op meer dan 40 locaties in West-Vlaanderen les geeft aan volwassenen met hun hoofdkantoor in Kortrijk heeft een ideale aanleiding gevonden in de actualiteit om promotie te maken voor hun cursus Professioneel en bedrijfsgericht Engels’. Op sociale media deelden ze een foto van Theo Francken met een emmer in zijn handen en de bijpassende tekst “When the drup in the emmer who is totally full, it’s time for a cursus Engels é”.

Miras lanceert de kleine promo naar aanleiding van de uitspraak die de politicus Theo Francken afgelopen weekend deed op de Israëlische televisie. Hij wilde er zich uitdrukken met een Vlaams spreekwoord en vertaalde dat nogal ongelukkig naar een gebrekkig Engels. Volgens het volwassenenerwijs Miras kan je bij hen dus terecht om jouw Engels bij te schaven en dergelijke blunders te vermijden.