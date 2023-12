Ithaka viert dertigjarig bestaan met nieuw project: “Belevingswinkel oprichten in het centrum van Oostende”

Ithaka staat al dertig jaar in voor het coachen van mensen met een beperking en stelt inclusief werken al jarenlang centraal. Men vertrekt vanuit ieders talenten om samen op zoek te gaan naar een job die bij hen past. Daarnaast heeft Ithaka twee inclusieve woonprojecten De Bezaan in Gistel en De Condor in Oostende. Dit jaar wordt ook de Theateracademie, de vijfjarige samenwerking tussen vzw Pasform Ithaka en CC De Grote Post gevierd.

Op zondag 3 december werd het dertigjarig bestaan van het coachingscentrum Ithaka uitbundig gevierd. Er waren twee voorstellingen in CC De Grote Post en daarna konden de aanwezigen nog wat napraten tijdens de receptie in de gebouwen gelegen aan de Kaaistraat 35.

Coördinator Liesbet Billiet schetst het als volgt: “Wij coachen mensen met een beperking om deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij. Om een exacte datum te geven: op 1 september 1993 gingen we van start met vijf jongeren die afgestudeerd waren in het buitengewoon secundair onderwijs die wilden werken. De initiatiefnemers namen hun intrek in een gebouw aan het Sint-Petrus- en Paulusplein. Rotary Oostende Ter Streep steunde ons in de beginjaren. In 1997 kregen we een officiële erkenning. We hadden toen tien plaatsen ter beschikking. In 2003 verhuisden we naar de Kaaistraat. In 2018 kwam er een samenwerking tot stand met vzw Pasform Ithaka en CC De Grote Post onder de naam Theateracademie waaronder Griet Dehamers maandelijks haar schouders zet.”

Familieverhalen

“Ondertussen zijn we dertig jaar verder en coachen we een honderdtal cliënten, tellen we 25 personeelsleden en een hele groep vrijwilligers. De laatste jaren zijn we enorm gegroeid. Maar we blijven de warme waarden van ‘kleinschaligheid’ en het ‘familiale karakter’ heel belangrijk vinden. Vandaar dat het gekozen thema van de toonmomenten in de Grote Post ‘Familieverhalen’ was. Ook in Ithaka nodigen we graag de families en netwerken uit om gezellig samen te zijn en elkaar te ontmoeten. Tijdens het voorbije toonmoment van de Theateracademie werden veertien verschillende familieverhalen gebracht: sommigen ontroerden, waren grappig of herkenbaar. Maar allemaal waren zee erg uniek.”

Belevingswinkel ‘Schol’

“Momenteel bevindt de Ithakashop zich nog in de Kaaistraat 35, maar we zijn gestart met het verbouwen van het aangekochte handelspand op de hoek met de Ooststraat. Met ons gloednieuw project ’Schol’ willen we in het centrum van Oostende een echte belevingswinkel oprichten uitgebaat door mensen met een beperking. De fundraising campagne loopt om de verbouwing en de verdere uitbouw van Schol te bekostigen”, aldus nog een enthousiaste Kristine Decroos.

“Op de nieuwe locatie zullen we onze in huis gemaakte producten kunnen uitstallen en een aantrekkelijke etalage maken. We willen onze winkel zichtbaarder en toegankelijker maken. We creëren ook ruimte voor workshops. We geloven erin dat Schol nieuwe kansen kan bieden aan cliënten om in de winkel en het horecagedeelte te werken. We hopen dat ook meer mensen uit Oostende via deze weg kennis kunnen maken met Ithaka. Ook is alles te vinden op onze aangepaste gloednieuwe website. Of volg ons ook op sociale media”, besluit Liesbet. (CWO)