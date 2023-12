Italië-avond voor Stichting Yves Hallez

In 2019 hield de familie Hallez de Stichting Yves Hallez boven de doopvont. Een stichting die bedoeld is om de strijd tegen kanker te ondersteunen en de armoede in Komen-Waasten te bestrijden. Sindsdien werd er ieder jaar een activiteit georganiseerd om de stichting financieel te steunen. Ook dit jaar vond in het Parochiaal Centrum in Le Bizet een geslaagde avond plaats. Die was geheel gewijd aan Italië met speciale proevertjes, een maaltijd en muziek van de groep Rockmantica. Op de foto zien we de vrijwilligers die voor deze avond instonden. (foto ZB)