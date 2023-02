Islamitisch cultureel centrum zamelt geld in voor slachtoffers zware aardbevingen: “We kunnen niet doen alsof onze neus bloedt”

Het islamitisch sociaal en cultureel ontwikkelingscentrum Ihsan vzw zamelt geld in voor de slachtoffers van de zware aardbevingen in Syrië en Turkije.

Aziz Michmich, die zich via de vzw Ihsan in Tielt inzet voor de moslimgemeenschap, lanceert een boodschap om geld in te zamelen voor de slachtoffers en families die getroffen zijn door de zware aardbevingen in het grensgebied van Turkije en Syrië.

SOS Aardbeving’

“De hartverscheurende beelden lijken een ver-van-ons-bedshow, maar als mens kunnen we niet doen alsof onze neus bloedt. Heel wat organisaties hebben al steunacties opgezet. Maar om die solidariteit een boost te geven is er nog veel meer nodig. De steun van de internationale overheden zal onvoldoende zijn. Zeker in Syrië, waar er al twaalf jaar een zware humanitaire crisis heerst. De aardbeving is daar een ramp bovenop een ramp.”

Aziz roept op om geld te storten en zo bij te dragen aan de zoektocht naar slachtoffers en overlevenden, de hulp voor gewonden en de heropbouw van de gebieden. “Dat kan met een bijdrage op het rekeningnummer BE87 0018 9411 8794, met de vermelding ‘SOS Aardbeving’.”