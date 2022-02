Isabelle Ollevier neemt afscheid als algemeen directeur Zorg Tielt: “Deze plek zal ik niet snel vergeten”

Binnen enkele maanden trekt Isabelle Ollevier de deur van Zorg Tielt achter zich dicht. Na 14 jaar heeft de Pittemse nood aan een nieuwe uitdaging, maar blikt ze voldaan terug op wat geweest is. “Kwaliteitsvolle en betaalbare zorg, dát was mijn drijfveer”, zegt ze.

Isabelle Ollevier (51) ging in 2008 van start als OCMW-secretaris, een functie die in 2019 tot algemeen directeur van Zorg Tielt werd omgevormd. Ze volgde destijds René Baertsoen op en was voordien actief als inspecteur financiën. “Ik kwam toen in een compleet andere wereld terecht”, aldus Isabelle, die met haar gezin in Pittem woont. “Maar ik voelde me hier meteen erg thuis. Het was snel duidelijk dat de zorgsector me heel goed lag.”

Met haar beslissing om haar ontslag in te dienen, ging ze niet over één nacht ijs. “Ik heb er een jaar over gedaan om de knoop door te hakken”, stelt ze. “Mijn afscheid komt er vanuit persoonlijke overwegingen. Het is tijd voor verandering en nieuwe uitdagingen. Al is het toch met pijn in het hart dat ik Zorg Tielt en Welzijn Tielt vaarwel zal zeggen. Een overhaast vertrek wordt het zeker niet, ik blijf nog enkele maanden op post.”

Bouwprojecten

Haar eerste project was de bouw van De Kringwinkel. “Een stevig dossier, ik was meteen goed gestart. Het gebouw is nog steeds eigendom van het OCMW en wordt verhuurd aan De Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen. Daarna volgde het bouwproject van het Sociaal Huis en ook de renovatie van de verschillende doorgangswoningen en de verhuizing van ons dienstencentrum van Beukenhove naar ’t Vijverhof blijven me bij. Daardoor kon het aanbod in het dienstencentrum en de thuiszorgdiensten verder evolueren. In de toekomst zal de nieuwbouw op de Collegesite dan weer nieuwe opportuniteiten creëren, daar ben ik van overtuigd.”

Ik wil op een mooie manier afscheid kunnen nemen

Toen in 2019 het OCMW in het gemeentebestuur werd ingekanteld, fungeerde Isabelle als trekker voor de oprichting van een zorgbedrijf voor alle diensten en instellingen rond ouderenzorg van het OCMW. “De sociale dienst is me ook altijd na aan het hart blijven liggen. Ik ben ook steeds betrokken gebleven, maar heb sterk geijverd voor de oprichting van de welzijnsvereniging Zorg Tielt, omdat ik ervan overtuigd ben dat zorg, en meer bepaald ouderenzorg, als een unieke afzonderlijke entiteit een belangrijke rol speelt in onze maatschappij. Zeker vanuit een lokaal bestuur. De voorbije jaren heb ik er altijd naar gestreefd om kwaliteitsvolle en betaalbare zorg te kunnen aanbieden aan de oudere inwoners van groot-Tielt.”

Assistentiewoningen

De kers op de taart van Isabelles carrière bij Zorg Tielt moet het nieuwbouwproject langs de Deken Darraslaan worden. “Daar zal ons dagverzorgingscentrum Huyse Kenhoft eindelijk een vaste plek krijgen. In een tijd waar het voor ouderen zo belangrijk is om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, is deze vorm van dagopvang en -besteding heel belangrijk.”

Op de site zullen ook 16 nieuwe assistentiewoningen verrijzen die de oude flats zullen vervangen. “Het is weer een stap vooruit in de uitbouw van de zorgcampus waarbij alle aspecten van ouderenzorg gecentraliseerd zijn aan de ene kant van de Deken Darraslaan, terwijl aan de andere kant de welzijnscampus verder uit de grond kan schieten. Ik hoop dat die in de toekomst nog volledig gerealiseerd kan worden, ook zonder mij.”

Corona-uitbraak

De afgelopen twee coronajaren omschrijft Isabelle dan weer als de meest intense uit haar carrière. “Toen heb ik van heel dichtbij mogen ervaren hoe toegewijd onze om en bij de 180 medewerkers zijn. Sommige wzc’s kwamen vaak negatief in het nieuws, terwijl er ook in die moeilijke momenten meer dan ooit een warme thuis gecreëerd wilde worden.”

De zware corona-uitbraak in wzc Deken Darras zal Isabelle altijd bijblijven. “Op een gegeven moment waren 120 van de 180 bewoners besmet. Veel bewoners waren ernstig ziek, er was een grote personeelsuitval, te veel mensen stierven te vroeg. We zijn lang gespaard gebleven, maar in december 2020 waren we plots het lokale epicentrum van de pandemie. Wat me het meest is bijgebleven, is hoe sterk onze medewerkers waren tijdens die periode, maar tegelijkertijd ook hoeveel pijn het hen deed omdat ze de bewoners niet dezelfde zorg en liefde konden geven.”

Hoe de toekomst er voor Isabelle persoonlijk uit ziet, laat ze vooralsnog in het midden. “Ik weet nog niet welke richting ik uit wil”, zegt ze. “Laat me eerst nog enkele maanden op Zorg Tielt focussen, want ik wil op een mooie manier afscheid kunnen nemen. Deze plek, en vooral de medewerkers met wie ik dit alles kon realiseren, zal ik niet snel vergeten.”