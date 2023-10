Isabelle na maar liefst 50 dagen herenigd met vermiste kat Bilou: “Hij weegt nog maar de helft. Hij heeft duidelijk afgezien”

Vel over been en met een toegetakelde vacht werd kater Bilou na vijftig dagen herenigd met zijn baasje Isabelle Tytgat (40). Het dier raakte in augustus vermist. Isabelle had alle hoop al opgegeven, maar afgelopen vrijdag werd Bilou gevonden, op zeven kilometer van thuis. “Het is een mirakel, ik had nooit gedacht hem ooit nog terug te zien”, zegt Isabelle.

“Bilou is een echte huiskat”, zegt Isabelle Tytgat (40), die vrijdag na bijna twee maanden eindelijk herenigd werd met haar huisdier. “Hij is normaal heel aanhankelijk en kan ook erg goed overweg met kinderen”, vertelt Isabelle. “Op een avond in augustus kwam hij niet terug naar binnen. Ik heb toen een uur langer gewacht om te gaan slapen. Ik ben ook ’s nachts nog eens opgestaan om te kijken of hij al terug was, maar hij bleef de hele nacht weg.”

Het gemis was groot en dus ging Isabelle de volgende ochtend al zoeken naar haar geliefde kater. “Ik heb in alle grachten en grasvelden in de buurt gezocht en ik ben alle buren afgelopen om te vragen of iemand Bilou gezien had.”

Ook de dag nadien kwam hij niet thuis. “Ik hoopte dat hij door een gezin met kinderen was opgepikt om hen bezig te houden tijdens de vakantie. Maar toen kwam 1 september en nog altijd was hij niet terecht. Ik was ervan overtuigd dat hij nog leefde, maar omdat er nergens een spoor van hem was, dacht ik niet dat ik hem ooit nog zou terugzien.”

Vel over been

Maar afgelopen vrijdag, vijftig dagen nadat Bilou de wijde wereld introk, werd hij teruggevonden, zo’n zeven kilometer verderop. “Toen ik vrijdag naar mijn werk vertrok, zag ik in een bocht aan de kant van de weg een kat zitten”, zegt Micha Lema. “Ik zag meteen dat er iets niet klopte. Ik ben gestopt en ben uitgestapt om te kijken wat er aan de hand was. De kat aarzelde wat, maar maakte uiteindelijk toch contact. Toen ik het lijfje voelde, werd mijn vermoeden bevestigd: het diertje was vel over been. Zijn vacht was enorm vuil en zat vol beestjes en klitten.”

Micha besloot om het diertje mee naar huis te nemen om eerste zorgen toe te dienen en het wat water en eten te geven. “Het slokte het eten binnen en dronk gretig, maar gaf meteen alles terug over”, zegt Micha. “Het beestje had dus ongetwijfeld al dagen niet gegeten. Hij was wel erg sociaal, dus ik was er zeker van dat dit geen zwerfkat was, maar een verloren gelopen huiskat. Op de website van www.vermistekatten.be vond ik uiteindelijk het zoekertje van Isabelle, dat maar liefst vijftig dagen eerder geplaatst was. Ik heb meteen contact opgenomen. Diezelfde dag nog werd Isabelle met Bilou herenigd.”

Mirakel

“Het is echt een mirakel”, zegt Isabelle. “Ik ben enorm opgelucht dat hij terug thuis is, maar hij heeft duidelijk afgezien onderweg. De laatste keer dat ik hem zag, woog hij bijna zes kilogram, nu weegt hij nog amper de helft. Zijn vacht is ook erg toegetakeld en zijn huid is geïrriteerd door de klodden. Hij durft ook niet meer naar buiten. Het zal nog een hele tijd duren voor Bilou terug volledig zichzelf is. Dankzij de goede zorgen van Micha en dierenarts Ine Van Hoye is hij wel aan de beterhand, en daar ben ik hen ontzettend dankbaar voor.” (CSM)