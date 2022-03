Isabelle exposeert in De Kluze voor het eerst in het eigen Torhout

Al zowat haar hele leven creëert Isabelle Van Cleven kunst, maar pas nu exposeert ze voor het eerst in haar eigen stad Torhout. Ze toont haar kleurrijke, expressieve schilderijen in het gebouw op het Conscienceplein dat al even te koop staat: het vroegere restaurant De Kluze.

De Kluze heeft eind augustus vorig jaar de deuren gesloten. Bijna 20 jaar hebben Peter Sap en zijn vrouw Hilde Allaert (beiden 56) er hun klanten culinair verwend, maar Hildes gezondheid sputterde tegen om door te doen.

Nu gaat het pand uitzonderlijk nog eens voor het publiek open, met name om de schilderkunst van Isabelle te tonen. Dat gebeurt in de drie weekends in de periode van 26 maart tot en met 10 april: telkens op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. Toegang gratis.

Meestal kleurrijk werk in expressieve stijl

Isabelle (bijna 60) woont met Ronny Aernoudt (66) in de Ernest Claeslaan, waar ze in hun stijlvolle huis haar atelier heeft. Ze is regentes plastische kunsten en werkt al om en bij de 30 jaar als leerkracht aan het Sint-Vincentiusinstituut (Sivi). Eerst gaf ze vele jaren modeontwerp in de afdeling Creatie & Mode en nu is dat ‘visual merchandising’ (stijl en etalages) in de afdeling Retail. Isabelle is geïnteresseerd in alles wat met het artistieke te maken heeft: van mode tot architectuur en beeldende kunst. Zelfs van haar op borden geschikte gerechten in de keuken maakt ze schilderijtjes. Maar haar échte schilderijen zijn deze met acrylverf op doek.

Ik heb nood aan deze vorm van expressie

“Ik verbaas me er zelf over dat dit mijn allereerste tentoonstelling in de eigen stad is”, zegt ze. “Ik ben er sowieso blij mee. Ik zal werk in diverse formaten laten zien, maar steevast in mijn specifieke, nogal impulsieve stijl. Ik volg mijn temperament. Soms verwerk ik tekstjes in mijn doeken en die bevatten altijd een boodschap. Wat ik neerschrijf, is dus doordacht. Meestal zijn mijn creaties kleurrijk, al heb ik er ook enkele in heel sobere tinten. Ik vind het fijn als de mensen mijn doeken mooi vinden en hun eigen interpretatie geven aan wat ze zien.”

Drie expositieweekends en ook na afspraak

Wie tijdens de drie expositieweekends niet vrij is, kan de tentoonstelling tevens op een ander moment bezoeken: na afspraak.

“De Kluze is een mooi, authentiek pand”, zegt Isabelle. “Ronny en ik brengen veel extra verlichting aan om mij schilderwerk goed tot zijn recht te laten komen. Ik kan me geen leven zonder schilderen voorstellen. Ik heb nood aan deze vorm van expressie. Het doet me des te meer plezier als ook anderen ervan genieten.”