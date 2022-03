Isabel uit Lo installeert ‘Sjettekastje’: “Ik wil overbodige wol nieuw leven geven”

Isabel Decombel (33) heeft haar ‘Sjettekastje’ in het portaal van haar woning in de Breydelstraat geopend. Mensen kunnen er terecht met hun restjes wol die Isabel dan bewerkt, waarna ze opnieuw kunnen worden gebruikt.

Isabel Decombel werkt als klantenbegeleidster bij Decat, een installateur van HVAC, sanitair en elektriciteit. Maar haar grote passie is breien en haken. “Ik ben altijd wel met iets bezig”, zegt ze. “Breien en haken geven me rust en ontspanning. De laatste jaren gaf het me veel steun. Het was mijn houvast tijdens een moeilijke periode. Maar als ik terugdenk aan wanneer ik begonnen ben, dan stel ik vast dat ik eigenlijk al zo’n 20 jaar brei en 10 jaar haak. Sinds twee jaar heb ik ook een blog sjetteswereld. home. blog waarop ik vertel waarmee ik bezig ben. Tijdens de eerste lockdown nam ik er nog een hobby bij: wol spinnen. Maar dat staat nog in zijn kinderschoenen. Het idee van schaap tot einde brei- of haakproject sprak me wel aan.”

Wol verwerken

Breien en haken levert vaak ook restjes wol op en dus dacht Isabel na hoe ze die overschotjes een tweede leven kon geven. “Het is al een tijdje dat ik slecht slaap en stilletjes aan kreeg ik het steeds moeilijker”, zegt Isabel. “Tussen kerst en nieuw nam ik even de tijd om op zoek te gaan naar mezelf en mijn passies. Tijdens die zoektocht dacht ik plots aan het Sjettekastje. Voor mij is dit de ideale samensmelting van mijn drie grote passies: mijn hobby’s breien en haken, respect voor de planeet via een deeleconomie en minder verspilling en mijn liefde voor design en interieur. In plaats van wol weg te gooien, kunnen we het beter met zijn allen delen. Want ik ben ervan overtuigd dat ik niet de enige ben met wolrestjes.”

Later zou ik het willen combineren met een creacafé of workshops

Het principe van het Sjettekastje is simpel. “Mensen die wol over hebben of het niet meer willen, kunnen dat onderaan in het Sjettekastje achterlaten”, legt Isabel uit, die ook houdt van wandelen, fietsen en een goed boek. “Ik verwerk de afgegeven wol in bolletjes en geef ze een volledige upgrade. Voor deze behandeling vraag ik een vrije gift om uit de verwerkingskosten te geraken. De nieuwe bollen zijn bovenaan het kastje beschikbaar. Mensen die iets afgeven, mogen dus iets nieuws meenemen. Bedoeling is ook om brei- en haaknaalden, boeken en eventueel nog andere materialen te ruilen. Een beetje zoals een little free library (boekenruilkastje, red.), maar nog net iets anders omdat er extra handelingen bijkomen.”

Isabel weet nog niet meteen wat ze ervan moet verwachten. “Op dit moment veranderen mijn verwachtingen nogal”, zegt ze. “Ik hoop vooral dat het idee zal aanslaan en dat ik zo ook wat nieuwe mensen leer kennen. Het sociale van dit project is voor mij heel belangrijk. Maar uiteindelijk hoop ik dat ik het verder zal kunnen uitbouwen en laten groeien, eventueel met mystery wolpakketten en andere leuke initiatieven. Later zou ik het willen combineren met workshops of een creacafé, maar hiervoor wil ik eerst wat verder staan met mijn verbouwingen.”

Opening

“Het Sjettekastje zal elke dag, behalve bij extreme weersomstandigheden, in mijn portaal van mijn woning in de Breydelstraat staan”, zegt de creatieveling uit Lo. “’s Morgens doe ik de rolluiken omhoog en ‘s avonds gaan ze terug dicht. Vaste tijdstippen zijn nog een werkpuntje. Daar ben ik nog niet volledig uit. Alle tips zijn welkom en kunnen ook onderaan in het kastje achtergelaten worden.”