Isabel start in bijberoep met massagepraktijk ‘De Zaeytijd’

Langs de Sprietstraat in Slypskapelle startte Isabel De Zaeytijd (44) recent haar eigen massagepraktijk op. “Vanuit een interesse in gezondheid, lichaam en geest en de zin om iets nieuws te leren, volgde ik een massagecursus. Dat ikzelf enorm kan genieten van een deugddoende massage wist ik al lang, maar nu bleek ook het geven van massages mijn ding. Masseren groeide dan ook uit tot een passie.”

Isabel volgde bijkomende cursussen om nieuwe en diepgaande massagetechnieken te leren en bleef zichzelf bijscholen. “Mijn opgedane kennis wil ik graag delen met anderen. Daarom startte ik in bijberoep mijn eigen massagepraktijk op.” In massagepraktijk De Zaeytijd kunnen klanten terecht voor een ontspannende massage met natuurlijke oliën waarbij het volledige lichaam onder handen genomen wordt. “Klanten kunnen ook kiezen voor een massage met extra aandacht voor rug, schouders, nek en hoofd. Een aanrader is ook de Thaïse voetmassage, een weldaad voor de voeten en de onderbenen.” (BF)

Massagepraktijk ‘De Zaeytijd’, Sprietstraat 23, Moorslede. Meer info over de verschillende massages: www.massagepraktijkdezaeytijd.be. of op de Facebook-pagina.