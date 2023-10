Isabel en Wouter huwen op Open Bedrijvendag

Zwevegem was een hotspot op Open Bedrijvendag. Ter gelegenheid van 10 jaar Gemeentepunt werden de deuren opengezet.

Naast de werking van de gemeentelijke diensten waren ook politiezone Mira, brandweerzone Fluvia en het Rode Kruis zichtbaar aanwezig. Het werd in ieder geval een onverhoopt succes. Om 10 uur stond reeds een lange rij te wachten en tegen 13 uur mocht men al ruim 1.200 bezoekers noteren.

Blikvanger was het huwelijk tussen Wouter Malfait en Isabel Waelkens dat er voltrokken werd. Het huwelijk gebeurde buiten en werd door heel wat mensen gevolgd. Dat men een huwelijk doet op zondag is vrij uitzonderlijk. Normaal is dit verboden, maar door een beslissing van de gemeenteraad, kon men een uitzondering maken.

Het koppel had zo zijn redenen om op Open Bedrijvendag te huwen. Wouter had steeds gezegd ofwel huw ik zonder volk ofwel met veel volk. Toen men de oproep van het gemeentebestuur zag, werd de keuze vlug gemaakt. Het werd veel volk. Bijkomende reden was dat het koppel elkaar leerde kennen tijdens een nieuwjaarsreceptie enkele jaren terug. (GJZ)