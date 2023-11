Isabel Decombel uit Lo lanceert webshop SjetteOnline: “Ik wil de wolafvalberg verkleinen”

In februari vorig jaar opende Isabel Decombel (34) haar Sjettekastje bij haar woning in de Breydelstraat in Lo. Ondertussen breidde ze haar aanbod uit met workshops, en op 1 december gaat een webshop online waarop creatievelingen onder meer bollen wol, pompons, patronen en minibolboxen kunnen bestellen. “Ik zou in de toekomst graag een fysieke winkel openen”, zegt Isabel.

In het portaal van haar woning in de Breydelstraat in Lo opende Isabel Decombel in februari vorig jaar een Sjettekastje. Mensen konden er oorspronkelijk terecht met hun restjes wol, die Isabel dan een upgrade gaf en verwerkte in bolletjes. Maar ondertussen is er al heel wat veranderd.

“Het Sjettekastje staat bij mooi weer nog altijd voor mijn deur en mensen kunnen nog altijd restjes binnenbrengen onderaan in het kastje in ruil voor stempels”, zegt Isabel. “Maar nu is er een vaste prijslijst voor de artikelen die meegenomen kunnen worden (in het begin werkte Isabel met vrijwillige giften, red.). Ik sta ook op hobbybeurzen. Elke eerste en derde zondagvoormiddag kun je me vinden op de Markt van de Makers, in de Wiek in Leffinge. Af en toe probeer ik een extra beurs mee te pikken, zoals afgelopen zondag in Middelkerke.”

25% korting

Het Sjettekastje kan bij veel mensen op heel wat enthousiasme rekenen. “Maar helaas kan ik het niet buitenzetten bij slecht weer, en het aanbod is ook beperkt door de grootte van de kast”, zegt Isabel. “Daarom breid ik nu uit met een webshop waar de producten ook bij regenweer besteld kunnen worden. Dat gebeurt via Etsy, een platform waarop creatievelingen hun creaties verkopen. Er zullen bollen wol, pompons, minibolboxen, patronen en pakketten besteld kunnen worden. Naalden en tijdschriften zijn enkel te verkrijgen in het Sjettekastje. Naar aanleiding van de lancering van de webshop krijgen de klanten tijdens het openingsweekend, op zaterdag 2 en zondag 3 december, een korting van 25%. Ik hoop zo nog meer mensen warm te maken om met restjes te werken.”

Workshops

Eind oktober startte Isabel ook met het geven van workshops. “Iedere tweede donderdag van de maand voorzie ik een cursus, zoals leren haken of een restjes-proeverij, en elke vierde dinsdag een open creacafé, waarbij je werkt aan wat je wil”, zegt de creatieveling uit Lo. “Inschrijven kan via de website. Daarop staat ook een overzicht van de workshops. Die vinden plaats in mijn living, maar kunnen ook op locatie, als de vraag komt van verenigingen.”

Isabel kijkt ook al vooruit. “Het is de bedoeling om met de winst uit het kastje en de webshop de verbouwingen te realiseren in de winkelruimte vooraan in mijn woning, zodat ik een fysieke winkel met genoeg keuze en aanbod kan openen. Dat zie ik op lange termijn, want er is nog veel werk.”

Alle steun welkom

“Op kortere termijn zullen mijn patronen ook beschikbaar zijn op Ravelry, een platform om patronen op te zoeken en te kopen. Het zal ook mogelijk zijn om lid te worden van Sjette via het platform Patreon, waarbij je bijvoorbeeld voor een vast bedrag per maand een wolkit krijgt. En ik wil ook de mogelijkheid bieden om het initiatief te steunen via Ko-fi. Zo zal je een fooi kunnen geven voor een bepaald project waarmee ik bezig ben. Want een onderneming in de wolsector starten is niet eenvoudig. Alle steun is welkom en de giften worden integraal gebruikt om de diensten en producten beter te maken. Sjette is de naam van de onderneming. Het Sjettekastje is de kast voor mijn deur, en SjetteOnline wordt de naam van de webshop”

“De visie van Sjette is de wolafvalberg verkleinen en een alternatief bieden voor fast fashion. De missie is geloven in het hergebruik van lokale, duurzame en natuurlijke producten. Het is zonde dat er wol wordt weggegooid of in de vergeethoek belandt. Sjette geeft gedoneerde wol een tweede leven en soms zelfs een derde.”