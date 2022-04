Isabel bestrijdt jouw stress

Isabel Degroote startte in januari in bijberoep als hartcoherentie- en hyperventilatiecoach.

“Ik heb in 2017 een burn-out gehad”, vertelt Isabel. “In mijn zoektocht naar herstel kwam ik in aanraking met hartcoherentie. Ik leerde toen de techniek zelf aan bij een coach en had meteen het gevoel dat ik hier iets mee moest doen om mensen te ondersteunen. Veel mensen hebben immers last van stress en spanningen en nemen heel weinig tijd om tot rust te komen. Aanvankelijk startte ik in bijberoep in Roeselare in een groepspraktijk. In januari besloot ik om thuis zelf een praktijk op te starten in bijberoep. Dat valt immers stukken beter te combineren met mijn hoofdberoep en met mijn gezin”.

“Hartcoherentie is een ademhalingstechniek die er voor zorgt dat er een ideale connectie ontstaat tussen ons hart en onze hersenen”, legt Isabel uit. “Bedoeling is dat je hart in een veilige modus komt door een eenvoudige ademhalingstechniek. Daarbij adem je ritmisch en volgens je eigen frequentie waarbij de focus ligt op een langere uitademing. Je ademhaling beïnvloedt zo je hartritme om tot rust te komen. Je hart communiceert heel veel met je hersenen waardoor er evenwicht komt in je brein en in je zenuwstelsel. Je kan dus je ademhaling zelf sturen om tot rust te komen en meer focus te krijgen. Hartcoherentie is de ideale manier om tot rust te komen in periodes van extreme spanning en heeft ook een belangrijke preventieve werking. Daarnaast bied ik ook een traject rond hyperventilatie aan. We gaan daarbij op zoek naar de oorzaken van overademen zodat je zicht krijgt op je belangrijkste stressfactoren. Gaandeweg worden ook stappen gezet om tot een positiever zelfbeeld te komen.” Isabel heeft haar thuisbasis in de Leopoldlaan 30 en werkt enkel op afspraak. (BCH)

Info: info.breathwave@gmail.com en op www.breathwave.be.