Is winkelen over de grens echt goedkoper? Wij deden de test

Vier op de tien Belgen gaat geregeld winkelen in het buitenland. Maar is dat echt goedkoper? Wij namen de proef op de som en stuurden een reporter naar supermarkten in Nederland en Frankrijk. En wat blijkt? Zelfs als je slechts enkele basisproducten koopt, lopen de verschillen snel op.

Volgens de VIWF, de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie, duwen de stijgende winkelprijzen Belgische shoppers steeds vaker in de richting van supermarkten over de grens. Vooral de verpakkingsheffing en suikertaks drijven in ons land de prijs op: een fles frisdrank van 1,5 liter is daardoor in Nederland zo’n 17 procent goedkoper dan bij ons en in Frankrijk zelfs 29 procent, berekende het VIWF. Bijna vier op de tien geeft dan ook aan dranken in buurlanden te kopen. Bijna een op de negen doet dat zelfs elke maand, blijkt uit een bevraging bij 1.000 Belgen.

Maar is winkelen net over de grens nu echt goedkoper? Wij stuurden journalist Christophe Lefebvre naar de Carrefour in Menen en het filiaal in Wasquehal, 17 kilometer verder. Op het boodschappenlijstje: een sixpack water, een fles Cola Zero, een pakje maandverbanden van Always, een brik melk van het huismerk en een pot Nutella. Christophe is er niet de enige Vlaming op de parking. “We hebben kinderen, zelfs kleinkinderen ondertussen en we willen ze niets te kort doen”, vertellen Lieven en Sabine. “Hier is het toch wel aanzienlijk goedkoper en ook de prijs van de benzine is een extra pluspunt. We komen trouwens uit Izegem, dus op nog geen 20 minuten staan we hier.”

© Christophe Lefebvre

Het prijsverschil is dan ook geen mythe: in Menen wordt aan de kassa een totaal van 12,25 euro in rekening gebracht voor onze boodschappen. In Wasquehal staat er slechts 9,70 euro op het kasticket te lezen, een vrij groot verschil voor een klein aantal boodschappen.

En in Nederland?

Journalist Wim Kerkhof deed de test dan weer aan de andere kant van de provincie. Hij trok naar de Albert Heijn in het Nederlandse Oostburg. Maar… Hij betaalde er 14,80 euro, liefst 4,60 euro méér dan in de Albert Heijn in Bredene. De frisdranken bleken er effectief iets goedkoper, maar voor een pot Nutella choco betaalde Wim in Oostburg bijna 80 eurocent meer dan aan deze kant van de grens. Ook een brik melk en een pak maandverband bleken bij onze noorderburen net iets duurder.

“Maar als je goed kijkt welke producten je neemt, kan je op een volle winkelkar gemakkelijk 10 à 15 euro besparen”, zijn Mia Tilleman en Luc Van Craen uit Brugge overtuigd. “Fruit en frisdranken zijn hier bijvoorbeeld iets goedkoper dan bij ons, en in België krijg je geen statiegeld terug. In de AH in Oostburg haal je tot slot ook meer uit je bonuskaart.”

Mia Tilleman en Luc Van Craen uit Brugge. © Wim Kerkhof

“Op een volle winkelkar zal het misschien drie euro schelen, maar er is wel degelijk een prijsverschil”, meent ook Elke Van Rillaer uit Knokke-Heist. “In de AH in Oostburg heb je veel meer van die 1+1-acties, maar ik kijk ook altijd naar de eenheidsprijzen. Als je alleenstaande mama bent, dan telt elke euro.”

Concurrentie

Hoe komt het dat je in het ene land beduidend meer of minder betaalt voor je boodschappen? Retailspecialist Jorg Snoeck ziet verschillende oorzaken. “Dat Nederland iets duurder is dan België, kan worden verklaard doordat de markt bij onze noorderburen niet echt concurrentieel is. In België hebben we alle grote spelers van zowel Nederland, Frankrijk of Duitsland die hier filialen openen. In Nederland zelf is dat niet het geval en wordt de koek verdeeld tussen een handvol grote ketens, waardoor ze zich daar minder als prijsbrekers kunnen profileren.”

Dat het in Frankrijk dan weer een stuk goedkoper is, is eveneens te verklaren aan de hand van de concurrentie. “Daar heb je de echte mastodonten die elkaar voortdurend opjutten en strijden tot op enkele centiemen om de goedkoopste prijs te hebben. We mogen ook niet vergeten dat de vaste kosten in Frankrijk heel wat lager liggen. Waar we in België energiekosten kennen die ondertussen hoger liggen dan de huur of personeelskost, dan is dat in Frankrijk nog niet het geval. Meer nog, ze kunnen prat gaan op een loonkost die tot wel 17 procent lager ligt dan in België en dat voel je natuurlijk in je portefeuille.” (WK/CLL)