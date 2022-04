Is proefopstelling in Torhoutse Oude Gentweg gevaarlijk?

Onafhankelijk raadslid Koen Sap had het maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad over de proefopstelling in de Oude Gentweg om het verkeer te vertragen. “Na de Pottebezemstraat staan er nu ook daar van die zware legoblokken”, zei hij. “Ik vind dit bijzonder gevaarlijk.”

In de Oude Gentweg zijn er geen smalle verkeerspoorten geplaatst zoals in de Pottebezemstraat, maar blokken die beurtelings opgesteld staan om het verkeer te doen slalommen en zo af te remmen. “Waarom werd er in godsnaam geopteerd voor diezelfde zware geel-zwarte betonblokken, dan nog in de lengte geplaatst?” vroeg Koen Sap zich af. “Mocht er een auto tegen zo’n blok aanrijden, dan kan dat catastrofale gevolgen hebben. Ook wil ik weten waarom er geen signalisatie staat om de wegversmallingen aan te kondigen. Ik vrees dat de stad bij een ongeval aansprakelijk gesteld kan worden.”

Proefopstelling werd met de politie besproken

“De inrichting werd vooraf besproken met de politie”, reageerde schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Naar aanleiding van uw vraag heb ik de politie gevraagd om de proefopstelling toch nog eens ter plaatse te gaan bekijken en te checken of het verkeersreglement gerespecteerd wordt. Het besluit is dat de proefopstelling alle noodzakelijke maatregelen inzake veiligheid en wettelijke bepalingen in acht neemt. Voor zulke versmallingen dient er geen verplichte signalisatie aangebracht te worden en dus hebben we geopteerd om dat niet te doen. Ik wil u het uitgebreide verslag van de politie gerust bezorgen, mocht u dat willen.”