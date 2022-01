Is nieuw kruispunt in Kortemarkstraat gevaarlijk?

Onafhankelijk gemeenteraadslid Koen Sap stelt zich vragen over de verkeersveiligheid op het nieuwe kruispunt van de Kortemarkstraat met de Gitsstraat en de Karel de Ghelderelaan in Torhout. Hij uitte zijn bezorgdheid tijdens de zitting van de gemeenteraad

“Het bewuste kruispunt is nog niet helemaal afgewerkt, maar het ziet er op het eerst gezicht niet goed uit”, zei hij. “Er is een soort chicane voorzien, zo’n kunstmatige bocht, waarbij de voetgangers ter hoogte van de vroegere bakkerij als verkeersremmend obstakel gebruikt lijken te worden. Als je vanuit de richting Kortemark komt gereden, is er een uitsprong in het trottoir, waardoor je als chauffeur gedwongen wordt om je meer naar het midden van het kruispunt te begeven. Dat lijkt me het ideale concept om met een tegenligger in botsing te komen. Ik dring aan op het zo snel mogelijk aanbrengen van signalisatie, want nu is het er ronduit gevaarlijk. Als straks het kruispunt van de Kortemarkstraat met de Rijselstraat weer opengaat, zal de verkeersstroom sowieso toenemen.”

Schepen van Openbare Werken Hans Blomme (CD&V) begreep de kritiek van het oppositieraadslid niet goed. “Het kruispunt is nog niet klaar”, reageerde hij. “De zebrapaden moeten nog aangebracht worden en een deel van de Kortemarkstraat komen er fietssuggestiestroken. Alles is zo ontworpen dat wandelaars er veilig zullen kunnen oversteken. Die chicane is om de snelheid van het autoverkeer af te remmen. Eerst even wachten tot we het geheel helemaal af hebben. Dan zul je wel zien dat het oké is.”