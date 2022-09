Is hoogbouw op Oosteroever verantwoord? Experts maken zich zorgen in ‘Pano’: “Gevaarlijk precedent”

In de ‘Pano’-reportage van woensdagavond stond hoogbouw centraal. Daarbij werd er ook gefocust op de nieuwbouw op Oosteroever.

Daarbij moeten de goeie contacten tussen bouwpromotoren en stadsbesturen goed in de gaten gehouden worden, klinkt het. Eén van de voorbeelden die aan bod komen, zijn de appartementen die volop gebouwd worden op Oosteroever, in het Oostendse havengedeelte. Aan het woord kwam onder meer architect Johan Smalle, die een kantoor heeft op Oosteroever. Samen met Kristof Cornelis en Serge Vanhee zet hij zich in voor het behoud van de Oostendse haven onder de noemer vzw Oosteroever. “Vijftien jaar geleden al zagen we dat er hier een honderdtal bedrijven zaten. Heel deze site had zich vanuit hun eigen karakter moeten ontwikkelen”, klinkt het. Ze waren naar eigen zeggen niet tegen nieuwbouw, maar wel voor duurzame ontwikkeling van de site.

Authenticiteit

Het studiewerk en de voorstellen werden aan de kant geschoven door het stadsbestuur. “In de plaats werd er volop geïnvesteerd in appartementen. Het gaat om een puur investeringsproject. Dit heeft niets meer met Oostende of authenticiteit te maken. Dit is Oostende niet”, aldus het trio.

Vooral de twee hoge torens zijn een doorn in het oog. Er was immers sprake in een vroeger masterplan dat er niet hoger mocht gebouwd worden dan de vuurtoren. Meer nog, achter de huidige reeks worden er volgens het trio nog een reeks appartementen gebouwd, van 40 bouwlagen, dus al snel 120 meter hoog. Hoger dus dan de Europabuilding. “Dit is het walhalla voor projectontwikkelaars. Superwaardevol gebied: vlakbij zee en natuurgebied. Dat ze gebouwd worden in het beschermd erfgoed van Fort Napoleon is onbegrijpelijk.”

New York aan de Noordzee?

Burgemeester Bart Tommelein verwijst in een reactie naar Kurt Claeys, die hem indertijd verving als schepen van ruimtelijke ordening. “Ik ben er niet tegen, tegen die appartementen”, aldus Claeys. “Op zich denk ik niet dat er een probleem kan zijn. We zitten al met gebouwen met pakweg 26 bouwlagen. Waarom kan 40 dan niet? Of nog meer: 100? Waarom hebben de mensen daar schrik van? In New York is dat ok, maar hier is dat vreemd.”

Straks rijzen er nog twee hoge torens op Oosteroever. “Ik zie het probleem niet”, antwoordt schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys. © VRT

Volgens een Koninklijk Besluit is het daar echter verboden te bouwen. “Die zegt dat er een perimeter is aan een beschermd gebouw”, aldus Claeys. “Dat zegt niet per definitie dat je er niet mag bouwen. Maar dat moet inderdaad uitgeklaard worden.”

In een dossier van het milieueffectenrapport omschrijft de projectontwikkelaar het gebied met 1.200 appartementen, een ondergrondse parking voor 1.500 wagens, een 4 of 5 sterrenhotel, luxeboetieks en sterrenrestaurants. Met een gemiddelde prijs van meer dan 900.000 euro mikt Versluys op een welgesteld publiek. “Er is een markt voor. Dat het niet voor de gewone Oostendenaar is… Is dat verkeerd? Ik begrijp de perceptie van de mensen, maar ik neem de risico’s niet. Onze drijfveer is niet om iemand meer geld te laten verdienen. Wij willen een meerwaarde bieden voor de stad.”

Vlaamse bouwmeester Erik Wieërs deelt het enthousiasme duidelijk niet. “Een toren is door de bouwshift is voor projectontwikkelaars een hapklare oplossing om zoveel mogelijk appartementen te zetten en zoveel mogelijk geld te verdienen. Niet om op een antwoord te bieden op de woningnoden. Het wordt eerder gebruikt als uitvlucht. Zo’n grote torens lijken me een gevaarlijk precedent.”

Vlaams bouwmeester Erik Wieërs windt er geen doekjes om: “Zo’n project als op Oosteroever is vooral bedoeld om veel geld in het laatje te brengen, niet om de woonnoden aan te pakken.” © VRT

De Vlaamse bouwmeester werd niet betrokken bij het project. “Als dat zo geweest was, had ik andere voorstellen gedaan”, zegt hij. Kurt Claeys antwoordde dat hij geen idee had waarom de bouwmeester niet betrokken was. Op de vraag ‘waarom’ wilde burgemeester Tommelein alleen reageren via mail. “Hoogbouw is een cruciaal element in de oplossingen voor het woontekort in Oostende. Kwaliteitsvol samenleven op een kleine oppervlakte schept open ruimte en groen, en is energiezuinig”, klinkt het. “Dat zorgt ook voor extra inkomsten om de armoede aan te pakken. Ik benadruk ook dat alle contacten met projectontwikkelaars open en transparant gebeuren, volgens de wettelijke procedures. Ik heb niets te verbergen.”

Na lang aandringen kon de productie ook een dag voor de uitzending ook een interview forceren met ceo Bart Versluys. Die hield een pleidooi voor hoogbouw. Hij voelt zich naar eigen zeggen niet belemmerd door een Koninklijk Besluit. “We hebben die grond gekocht van de overheid en in dat contract is er geen sprake van dat KB of beschermde gezichten. Als dat nu naar boven wordt geworpen, willen we de hand reiken om een oplossing te vinden. We nemen onze job zeer ter harte. We vernieuwen het straatbeeld voor de toekomst.” Daarbij zitten ze regelmatig samen met het stadsbestuur. Op het gelobby dat zich achter de schermen afspeelt, is er weinig zicht, wat experts zorgen baart. Dat stimuleert het zoeken naar achterpoortjes, klinkt het.