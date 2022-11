Is herinrichting Pottebezemstraat in Torhout onverantwoord?

Niet voor het eerst kwam de Torhoutse Pottebezemstraat ter sprake in de gemeenteraad. Maandagavond was het weer van dat. De verkeerspoorten met de omstreden ‘LEGO-blokken’ zijn weggenomen en vervangen door een slalomparcours op basis van geschrankte bloembakken. Onafhankelijk raadslid Koen Sap had er zijn bedenkingen bij.

“Het valt sterk te betwijfelen of de zoveelste voorlopige herinrichting van de straat een succesverhaal zal worden”, aldus Koen Sap. “Ik vraag me trouwens af waarom de Pottebezemstraat elitair behandeld wordt in vergelijking met andere straten. Ik vind vooral de opstelling ter hoogte van het kruispunt met de Berg op Zoomstraat onverantwoord. Als je vanaf de Keibergstraat langs de Pottebezemstraat rijdt, dien je verplicht uit te wijken naar de zijde van de Berg op Zoomstraat. Het verkeer vanuit de laatstgenoemde straat heeft nauwelijks zicht op wie er vanuit de richting Keibergstraat aangereden komt. Daar zullen ongevallen van komen. Ook in de bocht aan de Stoeterij Deloof, die haaks gemaakt is, wordt het verkeer op één vak gepiloteerd. Ik zou de reden van die ingrepen graag kennen en vooral het nut ervan.”

Over drie tot vier maanden volgt evaluatie

“De Pottebezem- en de Berg op Zoomstraat worden niet elitair behandeld, zoals u dat noemt”, reageerde schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Uit metingen is gebleken dat er in die straten veel te snel gereden werd en dat er heel wat sluipverkeer plaatsvond. Dus zijn we via een participatietraject samen met de buurtbewoners en het studiebureau gekomen tot de huidige, tijdelijke inrichting. Na een plaatsbezoek en gesprekken met de bewoners hebben we er recent nog enkele kleine aanpassingen aan uitgevoerd.”

“Alle ingrepen, zowel de asverschuivingen, de versmallingen als het insnoeren van de bocht, zijn maatregelen om de opgelegde maximale snelheid van 30 kilometer per uur af te dwingen. Bij het respecteren van die snelheid vormen de ingrepen geen probleem, maar zijn ze daarentegen een meerwaarde.”

“Zoals afgesproken met de bewoners zullen we over drie tot vier maanden hun ervaringen met de huidige tijdelijke inrichting evalueren. Met die input gaat het studiebureau dan aan de slag om het ontwerp te verfijnen en uiteindelijk te komen tot een definitief plan voor de Pottebezem- en de Berg op Zoomstraat.”