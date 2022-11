Is grond waarop nieuw politiekantoor komt vervuild?

Eind 2024 moet de politiezone Polder zijn intrek nemen in een gloednieuw kantoor aan de Woumenweg. Daarvoor moet het voormalige financiëngebouw verdwijnen. Ondertussen gonst het in de boterstad van de geruchten dat die grond vervuild zou zijn, wat met klem tegengesproken wordt door burgemeester Lies Laridon (CD&V).

Op 26 november 2021 kocht de politiezone Polder het voormalige financiëngebouw aan om er een nieuw en centraal politiekantoor te bouwen. Het gebouw aan de Woumenweg op de kruising met de Pluimstraat huisvestte ruim veertig jaar lang het kadaster, de belastingdiensten en de btw-administratie, maar stond al sinds 2015 leeg. Even had het Rode Kruis in 2015 nog het idee om er een opvangcentrum voor een 200-tal vluchtelingen in te richten, maar die plannen werden uiteindelijk nooit realiteit.

Er is daar nooit chemisch of gevaarlijk afval gestort

Eind 2020 liet de eigenaar van het gebouw weten dat het verkocht zou worden, waarop het politiecollege de onderhandelingen opstartte. De politiezone betaalde voor de aankoop van het gebouw de som van 1,4 miljoen euro. In het nieuwe gebouw zullen de diensten gecentraliseerd worden. Zo zal er bijvoorbeeld een jeugdverhoorkamer zijn die iets huiselijker is en komen er ook jeugdcellen en een groepscel naast het centrale onthaal.

Vroeger stort

In Diksmuide doet het gerucht de ronde dat net op die plek in de Woumenweg vroeger een stort was en dat de bodem nooit gesaneerd is. Burgemeester Lies Laridon, ook voorzitter van de politieraad, schept duidelijkheid. “Er is daar inderdaad achter het gebouw een stort geweest. Het gaat wel om een stortplaats van huishoudelijk afval. Voor alle duidelijkheid: er is daar nooit chemisch of gevaarlijk afval gestort. Het stort werd gebruikt tot in de jaren 50 en is op geen enkel moment een gevaar voor de volksgezondheid geweest.”

“Daarna is de grond opgevoerd om het financiëngebouw op te trekken. Het zou kunnen dat de aarde die toen werd gebruikt misschien niet altijd even zuiver was, maar de voorbije veertig jaar hebben daar altijd mensen gewerkt zonder enig probleem. En nu zou dat plots wel een probleem vormen? Daarbij kregen we van OVAM, dat de gronden controleert alvorens een attest uit te reiken, een blanco attest.”

Archeologisch onderzoek

Intussen zijn de afbraakwerken van het financiëngebouw van start gegaan. “Eerst zijn ze nu bezig met het deskundig en veilig verwijderen van het weinige asbest dat in het gebouw te vinden is. Het asbest zit in de bekleding van de liftkoker buiten op het dak en ook een beetje in de vensterbanken. Daarna volgt het sorteren van alle herbruikbare materiaal om dan over te gaan tot de afbraak. Tijdens de afbraak zullen ze besproeien bij de bron om zo weinig mogelijk stof te verspreiden. Na de afbraak volgt dan het archeologische onderzoek. Intussen loopt de aanvraag voor de bouwvergunning en kunnen ze na het archeologische onderzoek met de bouw starten”, besluit burgemeester Laridon.