Is dit de gezelligste zomerbar in de streek? Bosbus parkeert in de velden naast het Preshoekbos

Nabij het Preshoekbos in Lauwe verscholen achter een maïsveld prijkt sinds kort de knalgele Bosbus. Een zomerbar, zowaar, maar niet zomaar een zomerbar. Maarten en Valerie creëerden een oase van rust voor ouders en sportievelingen, een speelparadijs voor de kinderen en dat in hun tuin.

Witte letters op een houten plank verraden dat zich daar ergens achter de groengele maïsstengels de Bosbus bevindt. Parkeren aan het Preshoekbos, een paadje onder het gebladerte van de eik volgen, de Aalbeeksesteenweg tussen Lauwe en Aalbeke dwarsen, een trapje zonder echte treden trotseren en even stappen langs het aardeweggetje langs het maïsveld. Dáár staat de Bosbus.

Of beter, dáár blinkt de Bosbus. Een knalgele bus, geflankeerd door een houten terrasje en een bont allegaartje van tafels en stoelen. Een zomerbar, dus. Voorlopig nog een goed bewaard geheim, maar binnenkort de hotspot voor wie op zijn gemak zijn dorst wil laven? Als het van Maarten Druart (37) en Valerie Deprey (37) afhangt mag het zeker.

Veel respons

Ze openden begin deze maand hun zomerbar. Zonder veel reclame, zonder veel ruchtbaarheid. Afgelopen zondag was het echter zoeken naar een vrij plaatsje om te zitten. “Het was echt wel zot”, vertelt Valerie. “We zijn pas de woensdag voor we startten begonnen met sociale media, maar we kregen wel snel heel veel respons.”

Leiders van de jeugdbeweging, de zondagse wielertoerist, het jonge gezin of de licht verdwaalde wandelaar, allemaal zakken ze met plezier af naar het verborgen openluchtcafeetje. Duidelijk dat de dorstigen nood hadden aan een plekje ter verpozing in de vrije natuur. “Het was ook vanuit die optiek dat we de zomerbar openden. Waar vind je een bar in zo’n kader waar de kinderen vrij kunnen spelen? Zoiets wilden we creëren”, klinkt het.

Speelweide

Een plan dat al een zestal jaar geleden ontstond. Toen werd het koppel concessionaris van de woning aan de weide die eigendom is va het Agentschap Natuur en Bos. “Het huis was eigenlijk onbewoonbaar – geen ruiten, geen nutsvoorzieningen – en we hebben het in zes maanden helemaal verbouwd”, vertelt Maarten.

Dat Valerie en Maarten hun krabbel onder het contract mochten zetten, was dankzij de plannen om er een bar te huisvesten. “De kandidaten moesten een invulling voor de weide opgeven. Een ponyweide, een repetitieruimte en heel wat andere zaken werden geopperd. Wij zagen er meteen de ideale locatie om er een speelweide met bar te voorzien. Zo konden we het Preshoekbos ook nog wat bekender maken.”

Steenuilen

Dat Preshoekbos is nu nog een honderdtal meter verwijderd van de gele bus, maar daar komt verandering in. Er zijn nu al plannen om ook daar bomen te planten. Maar nu is er dus een maïsveld. “Wat het ook wel leuk maakt. Je ligt afgelegen en de kinderen houden ervan erin te spelen. Maar als er volgende keer patatten geplant zijn, zijn we benieuwd wat het zal geven. Sowieso is het hier zalig. Je hoort het gefluit van de steenuilen en bezoekers zagen al reetjes op de terugweg”, weet Valerie. “Je kan hier ook maar geraken door te wandelen of fietsen, want auto’s mogen niet oprijden.”

De bus staat er nog tot eind september geparkeerd, maar ook volgende zomer – vier maanden van juni tot en met september – plant het busje zijn wielen in de wei. Toch een opvallend vehikel. “Toevallig tijdens een gesprek op café ontmoetten we iemand van autocarbedrijf Coach Partners, waar ze nog een afgetakelde bus hadden staan. We bouwden die helemaal om – zetels eruit, dak eruit, vloer verlaagd én helemaal geel gespoten.” (JD)

De Bosbus is open op vrijdag van 17 uur, zaterdag van 16 uur en zondag van 11 uur telkens tot 22 uur. Alle info is te vinden op de Facebookpagina De Bosbus.