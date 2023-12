Is Brugge klaar voor de tsunami aan bezoekers tijdens De Warmste Week en de kerstdagen?

Door De Warmste Week, Wintergloed, de kerstmarkten en de start van de kerstshopping verwacht Brugge de komende weken een tsunami aan bezoekers. En net nu geldt er in ons land ook terreurniveau 3. Welke maatregelen neemt onze stad allemaal? Burgemeester Dirk De fauw gidst ons doorheen de veiligheids- en mobiliteitsplannen.

Dirk De fauw: “Voor de kerstmarkt is er sowieso verhoogd toezicht voorzien. Zowel politie in uniform als in burger. Onze cel evenementen is nauw betrokken bij de organisatie van Wintergloed. Tijdens de Warmste Week richten we in het Politiehuis een commandopost ‘over de disciplines heen’ op.”

“Naast de dispatching, die sowieso 24/7 werkt, komt er die week elke dag een team van politiemensen samen met medewerkers van de brandweer, noodplanning Stad Brugge en de organisatie van De Warmste Week. Zij monitoren dit evenement op ’t Zand van ’s middags tot middernacht.”

Anticiperen

“Met die geïntegreerde aanpak willen we nog sneller kunnen anticiperen, mocht er zich iets voordoen. In alle geval: samen met de politie zorgen we ervoor dat de mensen in Brugge veilig zijn. Het spreekt voor zich dat we hierover niet alle details zomaar prijsgeven.”

“Betonblokken tegen inrijdende auto’s komen er niet op ‘t Zand, want die blokkeren de bevoorrading en de hulpdiensten. We plaatsen flexibele buffers die makkelijk door de politie aan de kant geschoven kunnen worden.”

Vorig weekend al hadden bezoekers het moeilijk om Brugge te bereiken en er te parkeren. ‘t Kan toch alleen maar erger worden met de komst van De Warmste Week?

“Er waren in het kader van Wintergloed en de kerstmarkten nog geen problemen met de parkings voor personenwagens. We hebben extra randparkings ingericht, waar parkingmedewerkers aanwezig zijn om het verkeer te geleiden en om een folder uit te delen over de bereikbaarheid van het centrum.”

Extra busparking

“De autocarparking bereikte wel al zijn capaciteit, maar hiervoor hebben we een extra terrein voorzien in de Vaartdijkstraat. Ook hier begeleiden parkingmedewerkers de chauffeurs vanaf het Bargeplein naar de Vaartdijkstraat. Naar De Warmste Week toe roepen we wel extra op om het openbaar vervoer te gebruiken en de wagen te parkeren op de randparkings.”

Welke mobiliteitsmaatregelen dokterde u met De Lijn uit?

“Op de shoppingdagen en tijdens De Warmste Week zijn de bussen van De Lijn op het volledige Brugse grondgebied gratis. Het gaat om volgende dagen: zaterdag 9 en zondag 10 december, elke dag van zaterdag 16 december tot en met maandag 1 januari 2024, op zaterdag 6 en zondag 7 januari.”

“In het stadscentrum kun je bovendien tussen 7 en 19 uur ook gratis de centrumshuttle gebruiken. Daarnaast is er een gratis nachtaanbod van De Lijn op zondag 31 december tot 7 uur ’s morgens op maandag 1 januari 2024.”

Verkeer geleiden

“Naast de bestaande (rand)parkings worden extra bezoekersparkings gemaakt tijdens De Warmste Week en de eindejaarsperiode: parking AZ Sint-Jan, Ruddershove 10 (1.752 parkeerplaatsen), parking Alstom, Vaartdijkstraat 5 (750 parkeerplaatsen), parking Alstom, Vaartdijkstraat (50 parkeerplaatsen voor bussen), parking Veemarkt, Kon. Astridlaan 101 (1.000 parkeerplaatsen) en parking Vives, Xaverianenstraat 10 (430 parkeerplaatsen).

“In overeenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer en de politie werden scenario’s opgemaakt om het verkeer van op verschillende locaties te geleiden van op de autostrade naar de dichtstbijzijnde beschikbare parking. In overleg met de politie worden er op verschillende locaties ook tekstkarren geplaatst.”

Zullen die maatregelen voldoende zijn?

“Het evenement De Warmste Week van VRT zal inderdaad heel wat bezoekers naar ’t Zand brengen. Daarom gelden op die locatie vanaf 11 uur extra verkeersmaatregelen. De doorgang naar de Zuidzandstraat via het Concertgebouw wordt afgesloten, net als de Noordzandstraat vanaf de Wulfhagestraat richting ‘t Zand en de Boeveriestraat vanaf de Klokstraat.”

“De Vrijdagmarkt wordt elke dag vanaf 8 uur afgesloten in beide richtingen. De Zilverstraat verandert van rijrichting. De bussen van De Lijn rijden die week het centrum in via de Katelijnestraat en verlaten het centrum via de Sint-Jorisstraat. De venstertijden voor levering en bevoorrading gelden voor ‘t Zand, Vrijdagmarkt en Noordzandstraat enkel tussen 4 en 8 uur.”

De shuttle naar de randparkings geldt slechts tot 22 uur, maar de concerten duren tot middernacht. Moeten die mensen te voet naar de randparkings?

“We zullen nog met De Lijn bespreken om tijdens De Warmste Week de shuttleverbinding uit te breiden. De regeling tot 22 uur geldt voor alle shoppingdagen in deze eindejaarsperiode.”