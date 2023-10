Iron Man Michaël Vannieuwenhuyze uit Harelbeke haalt 41.090,33 euro op voor Kom Op Tegen Kanker

Michaël Vannieuwenhuyze uit Harelbeke, die op 1 juli in zijn eentje een volledige Iron Man triatlon afwerkte voor het goede doel, kon deze week een cheque van maar liefst 41.090,33 euro overhandigen aan Kom op tegen Kanker. Heel wat bedrijven, scholen, particulieren en verenigingen organiseerden verschillende acties om dat geld in te zamelen.

De steun van de hele Harelbeekse bevolking en ver daarbuiten was gigantisch: van de kinderen van basisschool Noord in Hulste die een schilderijenverkoop hielden – opbrengst 3.235 euro – over een wafel- en koekenverkoop tot vele andere spontaan georganiseerde nevenactiviteiten.

Ook Skylux, Construktglas, Geldof-Engicon, Groep Francky Dury en Supportersclub Eli Iserbyt sprongen mee op de kar. Dit allemaal om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker.

90 namen

Op zaterdag 1 juli slaagde Michaël Vannieuwenhuyze in zijn opzet om op zijn eentje een volledige Iron Man triatlon af te werken in Harelbeke. Hij legde de 3,8 km zwemmen, de 180 km fietsen en de 42,195 km lopen af in 10 uur 28 minuten in weer en wind.

Michaël deed dat in een speciaal ontworpen triatlonpak met 90 namen op zijn truitje van mensen uit Groot-Harelbeke die de voorbije jaren overleden zijn aan kanker.

“Michaël zorgde écht wel voor iets unieks en maakte bovendien van Harelbeke een nog warmere stad” – Fabienne Vanhee (Kom op tegen Kanker)

“Het was enerzijds de bedoeling om hen in herinnering te brengen, maar anderzijds ook om alle vechters een hart onder de riem te stoppen. Na vier jaar met het idee te hebben rondgelopen, ben ik blij dat ik dit initiatief tot een goed eind heb kunnen brengen”, vertelt Michaël Vannieuwenhuyze.

Zijn doel was om minstens 20.000 euro in te zamelen voor Kom op tegen Kanker om wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker te vergemakkelijken.

Uiteindelijk werd het verhoopte bedrag verpulverd en werd maar liefst 40.190,33 euro ingezameld, inclusief de 900 euro extra van Nessie Vandorpe van Construktglas.

Dankbaar

“Dat is een fantastisch mooi bedrag en daar kan ik alleen maar dankbaar voor zijn. Een dikke merci aan iedereen die op de een of andere manier heeft bijgedragen tot de Iron Man en tot dit bedrag. Het was afzien de dag zelf, maar voor zo’n bedrag en voor al die vechters had ik dat er zeker voor over”, zegt de Iron Man en Krak van Harelbeke.

Michaël kreeg van Kom op tegen Kanker felicitaties met zijn prestatie, maar ook met de organisatie van alles op en rond de Iron Man. “Michaël heeft niet alleen een schitterende fysieke prestatie geleverd en een mooi bedrag ingezameld, hij is er ook in geslaagd om heel wat mensen samen te brengen die dag én ook een steun te zijn voor mensen die van dichtbij worden geconfronteerd met kanker”, zegt Fabienne Vanhee van Kom op tegen Kanker. “Hij zorgde écht wel voor iets unieks en maakte bovendien van Harelbeke een nog warmere stad.”